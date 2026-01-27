1926年全球首台電視誕生 至今已問世百年

100年前1月26日，英國發明家貝爾德向世界展示了第一台電視機「Televisor」。最早的影像就是前端腹語娃娃頭部的模糊輪廓，但從此點燃人類傳播革命。

英國科學媒體博物館策展人波拉德表示，「這套系統非常技術性，非常複雜，因為貝爾德在當時是領域開創者，基本上必須從零開始製作設備，或是利用實驗室能找到的任何材料，所以博物館裡的那套裝置，能看到舊帽盒、自行車燈之類的零件，很DIY，因為當時你不可能到商店去買所需零件，電視根本不存在。」

貝爾德的電視原型是機械式系統；1936年，英國廣播公司BBC在英國推出全球第一個定期播放的電視服務，二戰雷達軍事科技的突破，大幅提升電視訊號傳輸距離。而真正讓電視走入家庭的關鍵是1953年英國女王伊莉莎白二世的加冕典禮。

英國科學媒體博物館策展人波拉德指出，「當時英國能用的電視攝影機，全部調去拍加冕典禮，那是重大媒體事件。」

不過，當年電視很小，最多只有現代電視的一半大。

英國科學媒體博物館策展人波拉德指出，「1950年代的電視雖然比貝爾德的Televisor大些，但仍然很小，紀錄顯示，每一台電視平均大約17人一起看，（加冕讓）電視從一種新奇事物，變成『我家也該有一台』的必需品。」

事實上，早在1938年，貝爾德就已經預見電視的未來。

英國發明家貝爾德表示，「距離我做出第一個閃爍的電視影像已經過了12，今天在倫敦每天都有兩次固定電視服務，有成千上萬的人收看，電視已從科學新物變成商業服務。」

博物館策展人指出貝爾德也曾試圖錄下電視訊號，直到他死後經過解碼，才證實方法可行。

英國發明家貝爾德說，「那完全是實驗性的，但誰又能預測未來？」

百年前微弱、閃爍的影像，開啟了視覺傳媒新時代；百年後，串流、數位影音當道、成為娛樂產業核心，而電視影響力早已超越當年想像。

