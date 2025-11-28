1951年以來最暖秋季 氣象署估冬季偏暖雨量略少

（中央社記者黃巧雯台北28日電）氣象署今天表示，今年秋季平均氣溫26.5度，是自1951年以來最暖秋季，西北太平洋共13個颱風生成，高於氣候平均值，冬季反聖嬰發展機率大，估氣溫正常至偏暖，雨量正常至偏少。

交通部中央氣象署舉辦冬季展望記者會，氣象預報中心副主任羅雅尹先回顧今年秋季氣候狀況，9至11月台灣平均氣溫明顯偏暖，截至26日止，近3個月平均氣溫達攝氏26.5度，為自1951年有完整紀錄以來最暖的秋季（氣候值25.1度）。

秋季降雨天數部分，羅雅尹表示，主要降雨集中在北部、東半部，累積雨量644.2毫米，儘管與氣候平均值差不多，但降雨天數僅26.5天，創下自1951年來第5少的紀錄（氣候值33.9天）。

羅雅尹指出，今年秋季西北太平洋共有13個颱風生成，多於氣候平均值10.8個，其中有2個颱風侵台，分別為9月的颱風樺加沙及11月颱風鳳凰，而今年目前為止，颱風總數27個，也比氣候平均值25、26個略多。

展望今年冬季，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置，羅雅尹表示，根據最新預報資料顯示，今年秋季到冬季發展成反聖嬰機率超過5成，而明年春季回復至正常的機率較高。

羅雅尹表示，觀察類似年份的特徵，東北風較氣候平均值稍強，而背風側西半部，雨量有偏少訊號，氣溫則略偏暖，「但這個訊號並不是相當的顯著，代表個案與個案之間，差異是比較大的」。

羅雅尹表示，經綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，預估今年冬季（114年12月至115年2月）平均氣溫以正常至偏暖機率較大，雨量則為正常至偏少。

未來一季仍將有冷空氣南下影響台灣，氣象署提醒，在冷氣團或寒流影響期間，民眾應適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒。

由於冬季至隔年2月期間為台灣西半部枯水期，氣象署呼籲民眾愛惜水資源，注意節約用水。（編輯：管中維）1141128