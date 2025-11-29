1951年來最熱！台灣今年秋天高溫破紀錄 均溫達26.5度

全球暖化情況逐年加劇，台灣今年秋季平均氣溫達攝氏26.5度，打破自1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄，成為74年來最暖的秋天。氣象專家林得恩指出，今年秋颱數量也比平均值多，降雨日數偏少但強度集中，共伴效應案例呈現增加趨勢。

台灣今年秋季平均氣溫達攝氏26.5度。（圖／翻攝林老師氣象站）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，今年台灣秋天平均氣溫為攝氏26.5度，打破自1951年以來秋季最高平均氣溫的紀錄。今年秋季颱風數量總數共13個，比起氣候平均值的10.8個要多，另外今年颱風總數到目前則有27個，也比氣候平均值25個到26個來得多。

降雨方面，林得恩表示，根據中央氣象署的氣候統計，今年全台秋季雨量是正常的，不過降雨日數偏少，只有26.5天。由此可見降雨強度較為集中，代表一旦降雨，發生大雨到豪雨機會大。雨量主要來自颱風及其外圍環流或東北季風影響，共伴效應的案例也有越來越多的趨勢。

氣溫預測。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書粉專）

根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，29日至12月1日全台各地回暖，各地高溫回升到26度至30度，白天會有點熱，不過日夜溫差大，衣著上得多多留意。

