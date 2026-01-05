196元時薪漲了！手搖店老闆「薪」情差：開1天養不起自己 網直點1敗筆

實習記者藍子瑄／台北報導

開一間店，真的能養得起自己嗎？2026年最低工資新制於1月1日上路後，月薪從28,590元調升至29,500元，兼職時薪也同步提高至196元，然而，這波調漲對部分開店老闆來說，卻成了另一種「薪」壓力。

一名經營飲料店的老闆近日在社群平台吐露心聲，直言「到底是多賤的體質才會自己開店做老闆」。他表示，店面是自家創立品牌，由夫妻倆親自顧店，每天營業長達14小時，若以最新時薪196元計算，一天兩人的人力成本就高達5,488元，營業額若未達這個門檻，等於「連自己的時薪都付不出來」。

更讓他無奈的是，這還不包含勞健保、原物料、水電等支出，也沒有年終、特休可言，長期下來身心俱疲，忍不住自嘲：「到底是多賤的體質才會選擇自己開店當老闆。」

貼文曝光後引發大量共鳴，不少有過開店經驗的網友感嘆，如今經營實體店面早已不像過去那麼容易，「以前開店可以養一家，現在可能連自己都養不起」、「最低時薪加上勞健保，真的很硬撐」、「圓了老闆夢，卻過得跟員工一樣，甚至更累」、「我感覺不是在開店，是在修行」。

也有網友從經營角度提出不同建議，認為應該重新檢視營運模式與產值，「現在最貴的是人力，卻常被用在最便宜的工作上」、「與其兩個人撐14小時，不如一人顧攤、一人去找穩定收入，先顧好現金流比較重要」、「工讀生是用來cover爆單時段，不是取代正職」。

更有成功撐過低潮的過來人分享血淚經驗，直言門市生意關鍵還是在「地點」。他回憶，創業初期三年幾乎全年無休，甚至除夕、初一都照常營業，若業績始終無法突破，就必須果斷調整甚至換點，「不要為了省幾萬租金，選到人流不佳的地段，最後只會陷入怎麼做都做不起來的惡性循環。」

