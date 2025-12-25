1962年傳奇「白色法拉利」要拍賣了！估成交價飆破22億

底盤編號3729GT的1962年法拉利250 GTO最近要拍賣了。翻攝自X@octane_magazine



全球跑車迷、收藏家們近期最關注的，莫過於有輛1962年法拉利250 GTO要拍賣了！這輛經典跑車因其獨特的顏色、未經重大維修、以及與知名車手的歷史淵源，使它成為車迷心中無可取代的珍寶，預計將在佛羅里達州基西密（Kissimmee）的Mecum Auctions拍賣會上，以突破7000萬美元（約22億台幣）的成交價賣出。

這輛法拉利250 GTO的底盤編號3729GT，是全球唯一一輛原廠配備「特殊白」車身顏色的250 GTO，顏色是由第一任車主、英國知名賽車隊老闆John Coombs指定的，讓它在一般的傳統紅色法拉利中顯得格外突出。

廣告 廣告

法拉利250 GTO於1962年至1964年間僅生產了不到40輛，專為參加國際GT錦標賽設計，配備了3.0升V12引擎，最大輸出為300匹馬力。當年它曾在曾在英國及歐洲的各大賽道上活躍，由格拉漢姆·希爾（Graham Hill）、麥克·帕克斯（Mike Parkes）、羅伊·薩爾瓦多里（Roy Salvadori）等傳奇車手都駕駛過，1962年和1963年的RAC旅遊挑戰賽（RAC Tourist Trophy）中拿到總排名第二。

如今這輛法拉利即將在明年1月登上拍賣會，與其他經典車輛不同，它至今仍保持最初的原始車況，僅在必要時進行維護保養，完美的保存狀態令它在跑車收藏界無可匹敵。專家預計，這輛車的成交價可能高達7000萬美元，有望再次刷新歷史記錄。

更多太報報導

圖解新聞/張文4分鐘狂丟20彈 北捷殺3人「五度變裝」混人群身影曝

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%