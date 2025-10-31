1970年就開業！日本元老級Dom Dom漢堡海外首店，厚蛋燒口感滑順像蒸蛋
創立於昭和45年(1970年)的Dom Dom漢堡，是日本第一家漢堡連鎖店！
雖然店舖數量比不上麥當勞，但可說是日本元老級的漢堡店，
如今海外首店就選在台灣，不用遠赴日本就能吃到日本最古老的漢堡。
Dom Dom漢堡位於新光三越 台北信義新天地A11的B2美食街，
一下手扶梯就可以看到，以紅色為基底設計，風格活潑而有意念。
一旁的牆壁上讓大家更認識Dom Dom漢堡。
Dom Dom漢堡海外首店也推出限量的吉祥物大象周邊商品，相當可愛。
Dom Dom漢堡菜單，漢堡口味不少，約莫有17款，價格稍高，但跟日本當地享用沒有貴上太多。
因為是位在美食街，點餐之後等候餐點製作完畢再拿取，記得先找位子坐喔。
一開店就來，是第一組客人，製作時間上比較久，等了快半小時才拿到餐點，幸好還不太餓。
每顆漢堡上都貼有口味標示，不用怕拿錯喔。
分別點了Dom Dom漢堡人氣的口味軟殼蟹漢堡以及厚蛋燒漢堡，
另外點了一個自己也有興趣的豬排咖哩漢堡。
第一個吃的就是非常期待的厚蛋燒漢堡！厚到真的好犯規，
而且只夾入厚蛋其他什麼都沒有，第一次看到這樣的漢堡啊，蛋控必吃。
Dom Dom漢堡的漢堡很柔軟，而且撒上很多白芝麻，吃起來特別香，
厚蛋柔軟細緻，口感相當滑順，像極了蒸蛋的口感，內餡還加上美乃滋和黃芥末，
吃起來甜甜的，味道蠻多層次的，自己跟泰瑞都很喜歡這款漢堡，不愛美乃滋的小孩則是不喜歡。
夾入整隻軟殼蟹的軟殼蟹漢堡，是Dom Dom漢堡的人氣口味，相當具有話題性與嚐鮮感。
軟殼蟹出乎意料的好吃，雖是油炸但沒有油耗味，滿滿都是軟殼蟹本身的鮮味，
搭配生菜、起司更添清爽，不愧是人氣口味。
日式漢堡中應該不難見豬排咖哩漢堡，用柔軟的漢堡夾入炸豬排以及高麗菜絲，再淋上咖哩醬，
濃郁的味道，是重口味以及喜歡日本味的朋友的首選。
豬排扎實有咬勁，搭配高麗菜絲很爽脆，咖哩香濃跟豬排很合拍，
整體就是可想而知的日本味，很規矩的表現。
+140元升級套餐，有大杯飲料、小薯條、炸雞排，薯條本身有鹹味，單吃就有味道，
表現一般，現炸的不會太差，但也沒好吃到讓人眼睛為之一亮。
炸雞排扁扁的，很像日式豬排，但炸的很香且肉質很軟嫩，相當美味。
雖然常到訪日本，但卻是第一次品嚐Dom Dom漢堡，
初訪Dom Dom漢堡還蠻喜歡的，雖然價格上不便宜，
但口味特別，尤其是厚蛋燒，幾乎沒有其他漢堡店有供應，
另外Dom Dom漢堡的漢堡尺寸偏小，正常應該要吃到一顆半才吃得飽，
除非是小鳥胃，不然一顆漢堡是不會飽的，不當正餐當點心也是蠻可以的。
所在地址：臺灣台北市信義區松壽路11號B2
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30
文章來源：Irene's 食旅．時旅
其他人也在看
韓星現身APEC吸睛 揭川普「客房餐點」2／「川李會」前叫客房服務！ 川普吃漢堡加很多蕃茄醬
美國總統川普29號結束美韓領袖會談後，回到飯店後做的第一件事就是叫客房服務，點了起司漢堡配薯條吃，而且還加點起司，並多要了很多番茄醬，川普吃完大讚很滿足，不過這也成為美國脫口秀的笑柄，揶揄川普成了名符其實的「漢堡王」。鏡新聞 ・ 14 小時前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 1 天前
20歲女飆仔炸街...車牌套夠嗆「反正也抓不到我」 這回栽了
一輛改裝的機車深夜高速行駛，而且排氣聲量異常大聲。台中市警察局五分局員警發現後攔檢，20歲的柯姓女子改裝機車排氣管外，還涉及包括車牌上翹、改裝車燈及後照鏡太小等違規，更令員警傻眼的是，機車車身貼著「那又怎樣 撞柱當隊長」貼紙，另有1塊以黑色皮革製成，印著「反正你們也抓不到我 FXXK OFF POPO!!」員警當場依法舉發取締，並當場移置保管該部機車。太報 ・ 18 小時前
台灣茄芷袋爆紅！ 日本旅客狂買成伴手禮首選
今年來台的日本觀光客數量激增，伴手禮市場也隨之熱絡。除了經典的泡麵與鳳梨酥外，有「台灣LV」之稱的茄芷袋近期在日本旅客間掀起熱潮。根據旅居台灣的日籍部落客「日本人的歐吉桑」分析，這款源自台南後壁區的經典編織袋，因其實用性與復古設計深受日本長輩喜愛。中天新聞網 ・ 1 天前
大阪環球影城住宿首選！京阪塔樓飯店步行3分鐘直達，可愛海洋風上下鋪四人房開箱
京阪環球影城塔樓飯店（Hotel Keihan Universal Tower）」是日本環球影城的七間官方合作飯店之一，從飯店走路到環球影城站只要3分鐘、到JR環球城站也僅需1~2分鐘，樓下就是 LAWSON 便利商店，地點超方便。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 8 小時前
北市府拚春節前與輝達簽約
台北市長蔣萬安10月29日宣布，輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，據悉，新壽翌日也向北市府提報「分手費」，初步成本共約40億元。蔣萬安10月31日表示，希望可以在11月中前完成合意解約程序。副市長李四川則說，地政局、法務局跟新壽初步協商，提出的成本跟市府預估的8億元差不多；與輝達簽約部分，由於專案設定地上權需有投資企畫書，輝達表示需約2個月時間準備，且也有都市計畫審議流程要走，北市府盼最快能在農曆過年前與輝達完成簽約。輝達執行長黃仁勳在韓國受訪表示，他不清楚台北全球總部的進度，但真心希望留在台北。中時新聞網 ・ 5 小時前
藏在巷弄的復古咖啡廳，看本書，再來份肉桂捲跟蘋果美式
又是一個散步的午後，我們去了《那裡的咖啡店》坐坐，簡約復古的氛圍配上輕快的歌單，空氣中瀰漫著迷人的咖啡香，時光正靜靜流淌，一股做什麼都很放鬆的氛圍...。一杯咖啡、一份暖呼呼的肉桂捲，再拿一本喜歡的書，今天下午在寧靜的老巷子裡找到一個愜意的小世界。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 15 小時前
彰化田中50年老店！炎獅切仔麵獨特甜鹹乾麵，頭骨肉湯濃郁到讓人驚豔
一直聽彰化的朋友說「田中」是個嚴重被低估的美食小鎮，然後也一直覺得田中「可能」交通不便⋯⋯一直到前些時候才知道，原來田中就在彰化高鐵不遠處⋯⋯而且高鐵站對面就有一家很棒的飯店「馥御花園酒店」飯店不僅旁邊就有滿滿的停車場，飯店裡還有電動機車、自行車可租借⋯⋯天時、地利、人和之下，立馬安排了一趟田中兩天一夜小吃之旅(八家)。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 8 小時前
2026年日本節日&假期：國定假日＆節慶、季節活動完整解說！
日本的國定假日是數一數二多的國家，日本人也和台灣人一樣，喜歡趁著放假四處走走、觀光，所以每到假期能看見商場、觀光景點出現洶湧人潮！LIVE JAPAN幫大家整理了日本一年之中的國定假日資訊，從日期、數量到放假原因等都一併告訴你，還有最適合安排日本旅遊的時期、旅遊淡旺季等等，不管是自助還跟團，有計畫在日本玩耍觀光推薦都一定要看一下，才能避開人潮聰明出遊去哦！ 首圖來源：PIXTALIVE JAPAN ・ 1 小時前
台中20歲白襪短褲妹騎改裝車炸街！警嘆：太囂張
記者陳金龍／台中報導 台中市一名二十歲柯姓女子穿著黑色上衣，搭配短褲與…中華日報 ・ 13 小時前
娃娃車都過不了！ 竹北光明地下道人行通道車阻 今早緊急拆光
新竹縣竹北市光明六路接台1線中華路的光明地下道，因兩側人行通道屢見機車逆向行駛，在民代建議下，縣府決定在出入口施設防撞桿車阻，但廠商昨天才施工完畢，民眾卻發現車阻太密了，不僅是機車，就連娃娃車、輪椅都過不了！對此，交通旅遊處坦言，會勘決議防撞桿是要做在人行道路緣斜坡側，但廠商施工錯誤，將儘快再邀集民自由時報 ・ 1 天前
中壢巷弄裡的日式療癒！秋甜kakigori季節限定刨冰，HERO 2001太妃糖風味層次豐富
有些店，一走進去就讓人心裡變得柔軟；位在中壢巷弄裡的秋甜kakigori ，就是這樣一家會讓人駐足的店。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
東北季風接連報到！15縣市陸上強風週末天氣預報先看
這個週末起東北季風接力抵達，北宜涼迎風面有雨，中南溫差稍大，週五到週六中央氣象署針對15縣市發出陸上強風特報，外出特別留意，週末天氣預報先看。景點+ ・ 12 小時前
她因「無工作經驗」面試遭刷！怒返公司質問 網1原因控HR錯很大
求職者尋求工作與資方找尋人才，本為「雙向選擇」，不過一名女子指控，在網路上找到一份還不錯的崗位，投了履歷也接到面試通知，當天抵達現場後，面試官一聽見「沒有經驗」，就將女子刷掉；女子離開後越想越氣，認為毫無道理，憤而返回公司質問。鏡報 ・ 17 小時前
11月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星優惠一次看！
祝福11月壽星們生日快樂！2025年11月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳，不管是想吃火鍋、燒烤、排餐或吃到飽餐廳通通有，小編整理了壽星優惠餐廳的資訊，包括台中、台北、高雄、台南的餐廳慶祝生日，快來看看有哪些好康的生日優惠！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 小時前
桃園蘆竹漁港陶帝飽活海鮮餐廳，平價美味海鮮熱炒
說到桃園熱炒推薦，大家是不是第一時間就想到那種熱鬧、香氣四溢的台式熱炒店？今天要介紹的這家可不是一般的熱炒餐廳，而是藏在蘆竹漁港的超人氣餐廳－陶帝飽，無論是下班聚餐、家庭聚會還是朋友小酌，這裡都超適合。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
星巴克聖誕檔期交換禮物提案！太妃核果風味那堤回歸會員咖啡月享優惠必看
星巴克,買一送一,聖誕系列,聖誕禮物,交換禮物,星座杯 歲末年終聖誕節腳步近，星巴克每年最讓消費者期待的聖誕系列商品登場，星巴克冬季最受喜愛的飲品──太妃核果風味那堤，於11月5日經典回歸，太妃核果風味冷萃咖啡與氮氣冷萃咖啡同步登場，讓濃郁香甜的太妃風味，喚醒一年中最幸福的回憶。無論與摯友相聚，或獨享靜謐時光，或是準備聖誕交換禮物，趕快提早到星巴客選購！景點+ ・ 21 小時前
APEC領袖會議開幕 台美雙邊會晤 討論供應鏈
APEC領袖會議31日開幕，我領袖代表林信義與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行雙邊會晤，貝森特晚間透...聯合新聞網 ・ 3 小時前
他們不只最會賺更是最拚的人 優良商人26強撐起台灣經濟一片天
中華民國全國商業總會今（31）日於台北福華大飯店舉辦第79屆商人節暨「金商獎」頒獎，商總會長許舒博表示，「金商獎」的「優良商人」是對企業成就的肯定，得獎企業橫跨製造、科技、金融、物流、觀光與文創等領域，更展現台灣產業的多元實力與創新動能。鏡報 ・ 11 小時前
設計瑕疵恐釀火災 韓國現代汽車集團等26萬輛車召回
（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國政府今天表示，由於製造瑕疵，將召回超過26萬輛汽車，其中逾18萬輛來自現代汽車集團（Hyundai Motor Group）。中央社 ・ 1 天前