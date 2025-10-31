1970年就開業！日本元老級Dom Dom漢堡海外首店，厚蛋燒口感滑順像蒸蛋

台北｜ Dom Dom漢堡

創立於昭和45年(1970年)的Dom Dom漢堡，是日本第一家漢堡連鎖店！

雖然店舖數量比不上麥當勞，但可說是日本元老級的漢堡店，

如今海外首店就選在台灣，不用遠赴日本就能吃到日本最古老的漢堡。

Dom Dom漢堡位於新光三越 台北信義新天地A11的B2美食街，

一下手扶梯就可以看到，以紅色為基底設計，風格活潑而有意念。

一旁的牆壁上讓大家更認識Dom Dom漢堡。

Dom Dom漢堡海外首店也推出限量的吉祥物大象周邊商品，相當可愛。

Dom Dom漢堡菜單，漢堡口味不少，約莫有17款，價格稍高，但跟日本當地享用沒有貴上太多。

因為是位在美食街，點餐之後等候餐點製作完畢再拿取，記得先找位子坐喔。

一開店就來，是第一組客人，製作時間上比較久，等了快半小時才拿到餐點，幸好還不太餓。

每顆漢堡上都貼有口味標示，不用怕拿錯喔。

分別點了Dom Dom漢堡人氣的口味軟殼蟹漢堡以及厚蛋燒漢堡，

另外點了一個自己也有興趣的豬排咖哩漢堡。

第一個吃的就是非常期待的厚蛋燒漢堡！厚到真的好犯規，

而且只夾入厚蛋其他什麼都沒有，第一次看到這樣的漢堡啊，蛋控必吃。

Dom Dom漢堡的漢堡很柔軟，而且撒上很多白芝麻，吃起來特別香，

厚蛋柔軟細緻，口感相當滑順，像極了蒸蛋的口感，內餡還加上美乃滋和黃芥末，

吃起來甜甜的，味道蠻多層次的，自己跟泰瑞都很喜歡這款漢堡，不愛美乃滋的小孩則是不喜歡。

夾入整隻軟殼蟹的軟殼蟹漢堡，是Dom Dom漢堡的人氣口味，相當具有話題性與嚐鮮感。

軟殼蟹出乎意料的好吃，雖是油炸但沒有油耗味，滿滿都是軟殼蟹本身的鮮味，

搭配生菜、起司更添清爽，不愧是人氣口味。

日式漢堡中應該不難見豬排咖哩漢堡，用柔軟的漢堡夾入炸豬排以及高麗菜絲，再淋上咖哩醬，

濃郁的味道，是重口味以及喜歡日本味的朋友的首選。

豬排扎實有咬勁，搭配高麗菜絲很爽脆，咖哩香濃跟豬排很合拍，

整體就是可想而知的日本味，很規矩的表現。

+140元升級套餐，有大杯飲料、小薯條、炸雞排，薯條本身有鹹味，單吃就有味道，

表現一般，現炸的不會太差，但也沒好吃到讓人眼睛為之一亮。

炸雞排扁扁的，很像日式豬排，但炸的很香且肉質很軟嫩，相當美味。

雖然常到訪日本，但卻是第一次品嚐Dom Dom漢堡，

初訪Dom Dom漢堡還蠻喜歡的，雖然價格上不便宜，

但口味特別，尤其是厚蛋燒，幾乎沒有其他漢堡店有供應，

另外Dom Dom漢堡的漢堡尺寸偏小，正常應該要吃到一顆半才吃得飽，

除非是小鳥胃，不然一顆漢堡是不會飽的，不當正餐當點心也是蠻可以的。

Dom Dom漢堡-信義A11

所在地址：臺灣台北市信義區松壽路11號B2

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30

