1970年就開業！日本元老級Dom Dom漢堡海外首店，厚蛋燒口感滑順像蒸蛋

Irene's 食旅．時旅｜Yahoo旅遊達人
台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡

創立於昭和45年(1970年)的Dom Dom漢堡，是日本第一家漢堡連鎖店！

雖然店舖數量比不上麥當勞，但可說是日本元老級的漢堡店，

如今海外首店就選在台灣，不用遠赴日本就能吃到日本最古老的漢堡。

Dom Dom漢堡位於新光三越 台北信義新天地A11的B2美食街，

一下手扶梯就可以看到，以紅色為基底設計，風格活潑而有意念。

台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡

一旁的牆壁上讓大家更認識Dom Dom漢堡。

台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡

Dom Dom漢堡海外首店也推出限量的吉祥物大象周邊商品，相當可愛。

台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡

Dom Dom漢堡菜單，漢堡口味不少，約莫有17款，價格稍高，但跟日本當地享用沒有貴上太多。

台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡

因為是位在美食街，點餐之後等候餐點製作完畢再拿取，記得先找位子坐喔。

台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡

一開店就來，是第一組客人，製作時間上比較久，等了快半小時才拿到餐點，幸好還不太餓。

台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡

每顆漢堡上都貼有口味標示，不用怕拿錯喔。

台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡

分別點了Dom Dom漢堡人氣的口味軟殼蟹漢堡以及厚蛋燒漢堡，

另外點了一個自己也有興趣的豬排咖哩漢堡。

台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡

第一個吃的就是非常期待的厚蛋燒漢堡！厚到真的好犯規，

而且只夾入厚蛋其他什麼都沒有，第一次看到這樣的漢堡啊，蛋控必吃。

台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡

Dom Dom漢堡的漢堡很柔軟，而且撒上很多白芝麻，吃起來特別香，

厚蛋柔軟細緻，口感相當滑順，像極了蒸蛋的口感，內餡還加上美乃滋和黃芥末，

吃起來甜甜的，味道蠻多層次的，自己跟泰瑞都很喜歡這款漢堡，不愛美乃滋的小孩則是不喜歡。

台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡

夾入整隻軟殼蟹的軟殼蟹漢堡，是Dom Dom漢堡的人氣口味，相當具有話題性與嚐鮮感。

軟殼蟹出乎意料的好吃，雖是油炸但沒有油耗味，滿滿都是軟殼蟹本身的鮮味，

搭配生菜、起司更添清爽，不愧是人氣口味。

台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡

日式漢堡中應該不難見豬排咖哩漢堡，用柔軟的漢堡夾入炸豬排以及高麗菜絲，再淋上咖哩醬，

濃郁的味道，是重口味以及喜歡日本味的朋友的首選。

豬排扎實有咬勁，搭配高麗菜絲很爽脆，咖哩香濃跟豬排很合拍，

整體就是可想而知的日本味，很規矩的表現。

台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡

+140元升級套餐，有大杯飲料、小薯條、炸雞排，薯條本身有鹹味，單吃就有味道，

表現一般，現炸的不會太差，但也沒好吃到讓人眼睛為之一亮。

台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡

炸雞排扁扁的，很像日式豬排，但炸的很香且肉質很軟嫩，相當美味。

台北｜Dom Dom漢堡
台北｜Dom Dom漢堡

雖然常到訪日本，但卻是第一次品嚐Dom Dom漢堡，

初訪Dom Dom漢堡還蠻喜歡的，雖然價格上不便宜，

但口味特別，尤其是厚蛋燒，幾乎沒有其他漢堡店有供應，

另外Dom Dom漢堡的漢堡尺寸偏小，正常應該要吃到一顆半才吃得飽，

除非是小鳥胃，不然一顆漢堡是不會飽的，不當正餐當點心也是蠻可以的。

Dom Dom漢堡-信義A11

所在地址：臺灣台北市信義區松壽路11號B2

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30

文章來源：Irene's 食旅．時旅

