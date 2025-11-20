1970年《萬博追踪》修復上映 女主角翁倩玉憶往昔

翁倩玉芳齡20歲的青春臉龐，重新躍上大螢幕，她在1970年的電影《萬博追踪》內擔任女主角，2K數位修復的影像，重現當年在大阪舉行的萬國博覽會的真實情景，相隔55年，翁倩玉說，當時萬博呈現追求未來的進步與發展，今日則演變至追求永續。

電影《萬博追踪》女主角翁倩玉：「現在是要看未來的什麼呢？我們的生活，我們的地球就變得Green了，要恢復原來的那個地球的自然，50年前是追求發展。」

翁倩玉回憶，當時有球型空中纜車，色彩也很繽紛，從戲服就可見一二，她還去參觀從月球帶回來的岩石，不過當時拍攝不可能清場，要在人群中自然進行，不能NG的壓力比較大。

電影《萬博追踪》女主角翁倩玉表示，「人很多，不能說停下來大家不要走，預備、開拍，不可能的，所以我們是叫做游擊式拍攝，只能拍一次，最多也是兩次。」

電影中還可見「中華民國」與國旗，拍完電影隔年，中華民國就與日本斷交，也紀錄下珍貴的畫面，文化部長李遠表示，這真的不只是一部電影。

文化部長李遠指出，「這個影片不只是一部電影，它幾乎是一個時代，而且是我們台灣變動最大的1970年，55年後台灣還是一樣的屹立不搖，試著去參加大阪世博。」

重新修復的《萬博追踪》變得明亮清晰，獲選大阪世博官方活動「大阪亞洲映畫祭」的開幕首映片，20日則在國家影視聽中心首映，有日本作家認為，電影紀錄當時日本人民充滿希望、昂首向前的面容，也有影評人感受到電影傳遞著，空氣充滿正能量的時代氣息。