1972年，「與尼克森合影的中國小女孩」近況曝光

1972年尼克森訪華、尼克森與中國小女孩合影的歷史畫面，再度因網路流傳而引發關注：畫面中的小女孩胡寧芳，如今過得好嗎？半世紀後，這段跨越國界的相遇，不僅成就了一段佳話，也成為當事人一生最難忘的記憶。

歷史瞬間：在西湖邊留下的溫暖眼神

當年2月，尼克森夫婦由周恩來總理接待，在杭州西湖的西山公園留下許多珍貴畫面。其中一幕，是尼克森微微俯身，與一位身穿粉紅棉襖、胸前繫著紅領巾的小女孩交談。女孩的眼神帶著緊張與羞怯，而站在一旁的周總理輕握著她的手，微笑安撫，場面溫馨動人。

尼克森訪華名照中的小女孩原來是胡寧芳！圖中穿著黑色大衣，握著小女孩手的人為周恩來。（圖／翻攝自微博）

小女孩身分曝光：她叫胡寧芳，當年只有10歲

現年已逾六十歲的胡寧芳回憶，當年她只是個普通小學生，卻意外成了歷史畫面的一部分。她說，那天的相遇並非偶然，尼克森與周總理的行程早已傳遍杭州，地方居民紛紛前往西山公園，盼能親眼一睹這場「破冰之旅」。

母親的期待：一件粉紅棉襖、反覆叮嚀的禮儀

胡寧芳回憶，母親得知可能會見到周總理後，特意替她準備了最亮眼的粉紅棉襖，並再三叮囑：「見到總理，要大方、要禮貌。」她甚至準備摘下自己的紅領巾，想親手為周總理佩戴。

被周總理一眼看見：緊張又真實的瞬間

那天橋頭早已被中外記者與居民擠得水泄不通。粉紅色的胡寧芳在人群中特別顯眼，周總理很快注意到她，連呼喚了數次，她與母親才擠到前排。

周總理問：「你叫什麼名字？多大了？」

胡寧芳在母親推了一下後，小聲回答：「我叫胡寧芳，今年10歲。」

尼克森總統也微笑著向她說話，她雖聽不懂英文，但仍禮貌點頭。那一瞬間，攝影記者按下快門，歷史被悄悄定格。

胡寧芳如今年過六旬，她說：「那一天，我一輩子都記得。」（圖／翻攝自微博）

胡寧芳其後的人生：成為海軍、舞蹈老師，多才多藝

多年後，胡寧芳長大，成為海軍文工團的一員，也精通舞蹈。退伍後，她在省校團任職舞蹈老師，把優雅與紀律傳遞給下一代，並成為演員。如今年過六旬，她說：「那一天，我一輩子都記得。」胡寧芳的人生早已走過許多不同角色，但那場短暫卻溫馨的相遇，像是歲月留給她的一顆光點，照亮了她的童年，給了她最美好的回憶！

