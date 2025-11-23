1986年前出生民眾有福 國健署推終身一次篩檢B、C肝
【NOW健康 林郁敏／台北報導】為強化B、C型肝炎防治，國民健康署2025年8月1日起擴大成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡範圍，1986年以前出生至79歲民眾皆可終身接受一次免費篩檢。此措施將使220萬名青壯年族群可提早接受篩檢。
擴大B、C肝篩檢年齡 220萬人受惠
國民健康署沈靜芬署長指出，許多慢性肝炎患者早期無明顯症狀，透過擴大篩檢能提早發現潛在感染者，及早發現自身的健康警訊，而醫療院所亦會主動提供後續追蹤管理或轉介診療，確保民眾能獲得完善醫療照護，避免發展為肝硬化或肝癌，對降低我國肝病死亡率具關鍵意義。
國民健康署提供之免費成人預防保健服務，除原有的三高與代謝症候群風險檢查外，亦包含B、C型肝炎。凡1986年（含）以前出生至79歲的民眾，可享有終身一次免費篩檢。民眾只需要至成人預防保健服務特約醫事服務機構抽血一次，即可同時完成B、C型肝炎檢測，也可以順便配合進行各年齡層定期之成人健康檢查服務，便利又安心。
此外，國民健康署持續整合地方衛生局、基層診所與地區醫院資源，推動社區外展篩檢、衛教宣導及透過醫療院所主動邀請與門診名單追蹤等策略，提升服務成效。截至2025年，全國已有超過750萬名45歲至79歲民眾完成B、C肝炎檢查，且已達6成篩檢率。
全民共同護肝 守護健康從篩檢開始
肝炎篩檢是一個讓民眾「早知道、早管理、早健康」的重要政策，國民健康署呼籲全民共同來為自身或親友的健康把關：
1.請符合資格的民眾及早預約成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢，早期發現、及時追蹤。
2.若檢驗結果顯示為B型肝炎表面抗原或C型肝炎抗體陽性者，無需過度擔憂，只要依醫囑進一步接受追蹤檢查與治療，就可以避免惡化進而治癒。
3.日常生活中應落實良好個人衛生習慣，不共用可能接觸血液的個人用品（如刮鬍刀、牙刷、指甲剪等），維護自身與家人安全。
「預防重於治療，是守護健康的第一步」，國民健康署表示，將持續以科學防治及全民參與為基石，攜手各界，打造「沒有肝炎威脅的健康台灣」。民眾欲獲取更多資訊，請參閱國民健康署「健康九九+」網站資訊。
# 首圖來源／Freepik
更多NOW健康報導
▸腎好人不老！網友推8大「護腎食物」 幫你顧好你的腎
▸愛吃炸物恐增焦慮、憂鬱風險！ 研究證實：油炸食物與心理健康存在關聯
其他人也在看
宜蘭男腦死家屬大愛器捐 警開道北送心肝移植
（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）宜蘭縣30餘歲男子19日因意外導致腦出血，送至陽明交大附醫救治後仍不幸腦死，家屬秉持大愛精神捐出男子的2顆腎臟、心臟與肝臟，今天在警方開道下，將心臟與肝臟送至台北移植。中央社 ・ 9 小時前
200萬人B肝帶原 醫籲高風險群篩檢
台灣每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡者破萬人，並以B型肝炎帶原人數最多，目前推估約200萬人。醫師指出，不少民眾為帶原者卻不自知，進而發展至肝硬化、肝癌，呼籲B肝疫苗斷層世代、高風險族群進行篩檢、追蹤與治療。中時新聞網 ・ 1 天前
被媽媽問「是不是胖了」藍心湄再補刀 王少偉無奈鬆口回應
曾是男子團體5566成員之一的王少偉，今年48歲仍維持良好體態，常在社群分享運動日常。未料他昨（22）日突然在臉書透露，媽媽質疑他「是不是變胖了？」連演藝圈大姐大藍心湄都在留言區直球問：「你是不是胖了？」讓王少偉哭笑不得，只能無奈回應。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 1 天前
民國75年前出生看過來 全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位
【記者黃泓哲／台北報導】國健署宣布重大政策調整，凡民國75年（含）以前出生、年齡至79歲的民眾，即日起都能享有「終身一次免費B、C型肝炎篩檢」。國健署施預估可讓全台約220萬人受惠，協助更多國人提早掌握肝臟健康，降低肝病與肝癌帶來的威脅。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前
配偶頻出軌「對象」成關鍵！兩性專家揪1細節：已經愛上對方
兩性專家欣西亞，常在社群分享兩性議題，近來提及配偶倘若二度外遇，對象的差異則意謂不同情境，如果都是同一個對象，恐怕並非只是玩玩而已，而是已經愛上對方。中時新聞網 ・ 23 小時前
普發1萬今起郵局領現！首週這樣分流、必帶證件 「2類人」直接櫃台領錢
普發現金一萬元上路後，今（24）日起開放郵局臨櫃領現，全台1292間郵局據點可以領現，第一週郵局實施身分證分流措施，發放持續至明年4月30日止，《三立新聞網》帶您一次看懂。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
影片自稱「一刀未剪」卻刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」 三立回應了
南韓女團TWICE世界巡迴演唱會高雄站今明兩天在高雄國家體育場登場，這不僅是TWICE出道10年來首次在台開唱，更是台灣成員周子瑜首次以工作身分回到家鄉。總統賴清德昨（21）日談到此事卻脫口說出「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」引發關注。網友發現，《三立新聞》一段標榜「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢又有閒」的語句給剪掉；對此，三立在原片......風傳媒 ・ 1 天前
葉黃素有效？美國AREDS2臨床實驗解析
介紹 AREDS 系列研究及配方，幫助高風險患者延緩黃斑病變短新聞SHOTNEWS ・ 22 小時前
超市女員工低頭補貨傷頸椎 接受人工頸椎間盤置換術重拾健康
宜蘭縣一名在超市工作的50歲陳女士，長時間勞力工作經常腰酸背痛，近期肩頸痛、手麻症狀加劇，甚至痛到睡不著、坐不住，就醫檢查發現頸椎間盤突出，接受微創人工頸椎間盤置換手術，術後疼痛不再，重拾健康生活步調。陳女士長期在超商工作，疑似低頭補貨傷到頸椎，羅東博愛醫院脊椎微創中心醫師黃安平檢查後，查出頸椎的椎自由時報 ・ 22 小時前
內政部最新統計︰6％新生兒從母姓創新高 花東最多
內政部公布最新統計，今年1月至9月出生嬰兒計8萬1381人，從父姓者7萬6442人占93.9％，從母姓者4884人占6.0％為歷年新高，男、女嬰從姓結構相似，從母姓的比率以台東縣16.85%最高、花蓮縣占 16.5％居次。此外，由父母雙方共同約定，從父姓者比率為96.5％，從母姓者為3.4％，亦為歷自由時報 ・ 1 天前
今年流感疫苗打氣旺！ 林氏璧：大S讓全台驚覺「原來流感會死人」
林氏璧在臉書發文表示，據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%，目前公費流感疫苗約剩餘12.3萬劑。林氏璧認為，今年台灣流感疫苗打氣上升，主要原因可能與...CTWANT ・ 23 小時前
石化盃慢壘賽 近4百選手過招
記者吳門鍵∕高雄報導 中油石化事業部偕高雄市石化業產業總工會舉辦「一一四年中油職安盃…中華日報 ・ 1 天前
影/南韓女團TWICE今開唱 攤販賣盜版被取締？高雄警說話了
南韓女團TWICE將於22日、23日首度在高雄開唱，粉絲熱烈應援，必備門票與手燈，不過今（22）日中午左右，有民眾在網路上表示，在高雄世運商品部外面，疑似有警察驅趕販賣盜版TWICE商品的攤商，而現場違規的攤販也出現5件告發和20件勸導案例。中天新聞網 ・ 1 天前
研究：兒少高血壓20年翻倍！不健康飲食與肥胖成主因 家長留意3點助改善
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】別以為高血壓不會找上兒童與青少年！《衛報》報導，一項跨國研究指出，由於不健康飲食、運動量不足與肥胖率飆升等多重因素，全球兒少年高血壓盛行率在過去20年間幾乎翻倍。專家警告，尚未成年就罹患高血壓的孩子，未來恐終生面臨心血管疾病、腎臟病等嚴重健康威脅。 跨國研究解析兒少高血壓盛行率 留意「高血壓前期」風險！ 上述研究已發表於國際期刊《刺胳針兒童與青少年健康》，分析了來自21國、96項研究、超過40萬名19歲以下兒童與青少年的數據。研究發現，2000年至2020年間，兒少高血壓盛行率從3.2%上升至6.2%，而肥胖是兒少高血壓顯著的相關因子，近19%的肥胖兒童與青少年出現高血壓，相較之下，體重在健康範圍的兒少罹病率不到3%。 研究也顯示，另有8.2%的兒童與青少年處於「高血壓前期」，也就是血壓高於正常，但尚未達到高血壓診斷標準，在青少年較為普遍，約有11.8%，年幼兒童則約為7%。高血壓盛行率隨年齡增加而增加，在14歲族群達到高峰後開始下降，尤其常見於男孩，且患有高血壓前期的兒童和青少年更容易發展成高血壓，因此這段時期的定期檢查非常重要。 兒童肥胖致多重疾病健康醫療網 ・ 23 小時前
區間車廂遭大面積塗鴉 台鐵急調車廂報案求償
台鐵1108次區間車今天（23日）一早準備從七堵站發車時，司機員發現第4車廂遭大面積塗鴉，經緊急更換車廂後，延誤5分鐘開車。台鐵公司表示，塗鴉行為涉違鐵路法，已報案偵辦，也將向當事人求償。1108次區間車原定今早6點45分發車，不過6點15分司機員整備時，發現第4車廂車壁遭大面積塗鴉，清潔公司暫時無自由時報 ・ 21 小時前
《社會》11月底還有颱風！最新路徑曝 周四防大雨
【時報-台北電】受東北季風、冷空氣影響，本周各地降溫、有雨，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，本周菲律賓群島一帶有熱帶擾動生成，目前預估路徑將一路朝西前進，抵達南海後增強為颱風，並在周六（29日）登陸越南，雖然不會對台灣造成直接影響，但受其外圍環流影響，周四（27日）北部、東南部地區降雨會很顯著。 天氣風險表示，菲律賓群島一帶本周將生成熱帶擾動，目前模擬顯示將一路向西直撲越南，通過菲律賓群島時將增強為熱帶性低氣壓，並在進入南海後進一步轉為輕颱，預計周六（29日）將於越南登陸，對台灣不會造成直接影響，但受其外圍環流影響，周四（27日）北部、東南部地區降雨會很顯著。 除了颱風之外，天氣風險指出，明（24）日起北方系統逐漸南下，下半天東北季風增強，北部轉多雲、有雨的天氣；周二、三（25、26日）苗栗以北、宜花等地降溫明顯，雖然白天高溫可達25度左右，但入夜後受輻射冷卻影響，沿海空曠地區局部低溫將掉到12度左右。 天氣風險說，周四有一波東北季風增強南下，加上南海上的颱風外圍環流配合，僅中部地區可保持多雲時晴的好天氣，其他地區都有陣雨，尤其以北部、東南部降雨更為顯著；周五（28日時報資訊 ・ 17 小時前
投信基金三個月失血千億 主動、貨幣基金反受寵
台美股市近期屢次創高，逢高獲利了結潮，使8月、9月投信基金大失血，逾半數淨流出，10月雖轉淨流入，但主要集中於貨幣市場基金，根據投信投顧公會統計至10月底，全部投信基金近三個月資金淨流出逾千億元，淨流出最多是台股基金和被動式台股ETF，淨流入最多是貨幣市場基金及主動式股票ETF。工商時報 ・ 5 小時前
83歲宋玉潔修女守護偏鄉46年 醫讚：慈悲是持續陪伴
83歲台東聖十字架慈愛修女會修女宋玉潔從瑞士到台東服務46年，照顧部落居民，甚至開辦學生課後安親班，21年前發現罹癌，放棄回瑞士老家療養，仍繼續在台服務，於2013年榮獲醫療奉獻獎，日前因右手3指麻木的老毛病發作，和她結緣多年的台中市中醫師蔡全德專程前往台東為其診治，蔡全德說，她是我最敬佩的長輩，每自由時報 ・ 23 小時前
石英元件業者 搶攻AI應用商機
AI技術蓬勃發展，不僅AI基礎建設馬不停蹄，AI應用也加速導入到終端設備中，成為石英元件業者新的營運成長動能。晶技（3042）、台嘉碩（3221）、加高（8182）等業者皆積極布局；晶技今年AI營收占比可望年增40％～50％，台嘉碩則鎖定AI高速數據傳輸需求，相關產品已經導入客戶，拚持續增加滲透率。工商時報 ・ 5 小時前