《1988》小王祖賢不忍了！整形後怒提告 黑粉「神操作」陰招全曝光

韓國搞笑女星李世英在《請回答1988》飾演「雙門洞王祖賢」一角走紅，近年因長期遭受外貌霸凌而進行整形與健身轉型，試圖以全新形象重新出發。她近日在訪談中透露，轉型期間曾遭遇一名網路黑粉的惡意操作，讓她決定採取法律行動追訴，成功讓黑粉付出代價，事件也因此再度引發外界關注。

李世英在《請回答1988》飾演「雙門洞王祖賢」一角爆紅，後來透過整形瘦身成功轉型。（圖／翻攝自NAVER）

李世英在YouTube節目《睡衣姊妹派對》中，針對「整形」與「惡評」等主題與來賓討論時，提及自己曾遭遇一種「先甜後毒」的網路攻擊手法。她指出，該名黑粉會先以正面留言引誘她回覆，待她回應後，便立即將留言內容改為侮辱性語句，使外界在瀏覽留言時產生誤解。李世英表示，她發現對方在多支影片下皆以相同方式操作，且原本的留言內容幾乎全部被改寫成極具攻擊性的粗鄙文字，令她感到震驚。

搞笑女星李世英強調整形後，慘遭黑粉惡意攻擊。圖為李世英整形前容貌。（圖／翻攝自網路）

李世英透露，黑粉這種操作手法，讓她的回覆看起來像是在向辱罵者表達感謝，進而影響她的形象與公眾印象，成為她決定採取法律行動的主要原因之一。李世英也提到，該名黑粉落網後竟以「只是覺得有趣」作為辯解，但最終仍支付了相當數額的和解金。

李世英（中）在節目中揭露黑粉惡行。（圖／翻攝自YouTube ＠이게진짜최종）

此事在韓國網路引發討論，不少網友認為唯有透過提告，才能讓黑粉了解其行為的嚴重性；也有部分網友指出，金錢賠償等方式可能更能讓施害者反省。整體而言，多數網友支持李世英採取法律途徑，並希望藉此遏止類似的網路霸凌行為。

李世英提告黑粉並成功獲得賠償和解金。（圖／翻攝自YouTube ＠이게진짜최종）

李世英過去以搞笑藝人身分在綜藝界活躍，2015年因《請回答1988》受到更廣泛的關注。隨後她參加健美比賽「MN 韓國經典賽」並奪下「Diva 比基尼」部門亞軍，並公開坦言曾投入超過1億韓元進行整形改造。近期她跨界挑戰音樂領域，成為TV朝鮮選秀節目《Miss Trot 4》的參賽者，並已晉級至決賽階段。

李世英近日轉型參加歌唱選秀節目《Miss Trot 4》。（圖／翻攝自IG ＠seyoung_1408）

