1991華東水患 愛擋嚴冬跨海而去

上人行腳今天在新店靜思堂，也是台北最後一場歲末祝福，在溫馨座談，慈濟志工和上人聊起了大事記中華東水患時，大家幫忙在台大舉辦愛心義賣，的過程，那時候參加的人非常踴躍，攤位也不斷的加開。當時號召大家的江林雅美也在現場，談論當時舉辦義賣的艱辛，以及現場殊勝的畫面。

慈濟志工 江林雅美：「我想說 大陸這麼遠，跟我們有什麼關係，但是 我那時候聽到上人說，他那個冬天 他沒有穿衛生衣，他要感受那些災民的冷。」

大事記時間回到1991年大陸華東水患，慈濟踏入當地賑災。不過，也有以江林雅美為首的一群慈濟志工留守台灣，在台大舉辦愛心義賣來幫助災民。慈濟志工 江旻真：「上人那時候，我們來辦這個(愛心義賣)的時候，啟發了很多人的愛心，她(江林雅美)說當時的，香港的報紙也有刊登，就有人真的 她的先生請他的太太，在台灣 第二天還拿10萬塊來捐。」

愛心義賣受到熱烈響應，6小時內湧進了15萬人，攤位也不斷增加，甚至緊急從南部調動物資。慈濟志工黃楊茹云：「那時候雅美師姊說要印愛心券，我說 雅美師姊 讓我們來做，我弟弟發心 就印愛心券，很踴躍 我記得還印第二批。」

溫馨座談一同回顧華東水患事件，繼2024年，再一次回到歲末祝福的舞台，台北第一聯區找到新的方向，重新詮釋台大義賣。慈濟志工 黃莉婷：「我們有找到所謂的三光 三新，有找到所謂的搶晴天 戰雨天，也真的是更加體會到，上人的慈悲心，因為他真的是不添暖冬衣。」

證嚴上人開示 ：「我對台灣很感恩，原來人人有愛，原來人人隱藏著不可思議的力量，大家都是菩薩 這種菩薩心，才有辦法變成菩薩的力量，這真的非常不簡單。」

房子倒光、財產沖光、糧食流光，是華東受災鄉親們的三光，而上人希望給予當地新房子、新棉被和新衣服，以三新救濟苦難人。也希望這樣的慈悲心，能永世流傳，不被遺忘。

