1995年這家美企把稀土公司售中埋下大禍 盤點川普政府搶救稀土危機策略
美國加州莫哈韋沙漠邊緣的帕斯山（Mountain Pass）礦場，長期以來是全球稀土元素的主要供應來源，這座礦場曾讓美國在1980年代掌握關鍵科技與國防優勢。當時帕斯山礦場開採的稀土礦石，提煉出釹、鑭、鈰等元素，廣泛應用於雷達系統、早期電腦晶片與精準導引飛彈的導引系統，最高峰時供應全球近3分之2的稀土需求。
「中東有石油，中國有稀土。」中國前領導人鄧小平在1987年如此宣示。正如同阿拉伯國家將石油財富轉化為全球權力，北京當局意識到，透過主導這些現代工業將日益依賴的原料，他們能夠掌握巨大的戰略籌碼。
40年後，這項遠見得到了回報。中國目前控制著全球約70%的稀土開採量和近90%的精煉產能──而精煉正是供應鏈中最具戰略意義且利潤最高的環節。
美國決策者忽略關鍵礦產的戰略意義
1990年代後，美國稀土產業急劇衰退。受嚴格環保法規限制，加上中國以國家補貼壓低全球稀土價格，帕斯山礦場逐漸停擺，加工廠在沙漠中鏽蝕。美國國防與高科技產業開始高度依賴中國供應關鍵原料。
1995年，通用汽車將旗下生產精準導引飛彈磁鐵的子公司麥格昆磁（Magnaquench）出售給包含中國企業的財團，短短不到一年，整條生產線移至中國，美國隨即失去高性能稀土磁鐵製造能力。
目前中國控制全球約70%的稀土開採量與近90%的精煉產能，尤其精煉與磁鐵製造屬於供應鏈中技術門檻最高、利潤最豐厚的環節。美國能源安全未來組織（SAFE）執行主任阿比蓋爾．亨特（Abigail Hunter）指出，當年美國決策者專注於全球化與網際網路發展，忽略關鍵礦產的戰略意義，導致政策缺乏連貫性。
川普上台後努力挽救美國稀土劣勢
稀土元素已成為現代武器系統不可或缺的材料，從飛彈轉向系統、雷達、夜視儀到電動車馬達，皆需仰賴稀土磁鐵。今年稍早中國短暫實施稀土出口許可管制，導致美國部分工廠生產線停擺，五角大廈與汽車產業供應鏈受到直接衝擊，華府緊急與北京協商，同時對帕斯山礦場營運商MP Materials提供緊急支援。
2018年重啟開採的MP Materials，已將精煉產能提升至歷史新高，並在德州興建稀土磁鐵工廠。美國政府動用補助金、貸款、價格支持與國防採購保證，全力重建國內稀土供應鏈。美國總統川普讓聯邦政府持有MP Materials約15%股份，並推動大規模國際關鍵礦產合作。
川普2025年重返白宮後，美國加速展開全球礦產外交，今年秋季宣布總額超過100億美元的國際合作計畫，包括與澳洲簽署各投資約10億美元的稀土與電池金屬開發協議，與日本、南韓合作確保非中國來源的精煉與磁鐵產能。此外，美國與盧安達、剛果民主共和國簽署礦產追蹤與開發協議，並與烏克蘭達成2025年重建基金框架，取得未來稀土與關鍵礦產開採優先權。
業者呼籲全面改革許可制度
根據五角大廈2027年生效的強制令，美國國防系統必須建立完全不依賴中國的本土稀土供應鏈，從開採到磁鐵製造全程在美國境內完成。專家強調，國際合作雖能爭取時間，但最終仍需突破國內礦場許可審查僵局、興建新精煉廠，並重建二十年前流失的專業技術勞動力。
先進磁鐵實驗室總裁韋德．森蒂（Wade Senti）表示，美國當前稀土總產能仍遠低於中國，重建完整產業鏈至少需要十年以上。阿比蓋爾．亨特則呼籲全面改革許可制度，才能在美國境內真正建立礦場與精煉設施。目前帕斯山礦場的卡車已重新運轉，象徵美國正在努力奪回這條曾經的戰略命脈。
