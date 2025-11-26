1995年這家美企把稀土公司售中埋下大禍 盤點川普政府搶救稀土危機策略

美國加州莫哈韋沙漠邊緣的帕斯山（Mountain Pass）礦場，長期以來是全球稀土元素的主要供應來源，這座礦場曾讓美國在1980年代掌握關鍵科技與國防優勢。當時帕斯山礦場開採的稀土礦石，提煉出釹、鑭、鈰等元素，廣泛應用於雷達系統、早期電腦晶片與精準導引飛彈的導引系統，最高峰時供應全球近3分之2的稀土需求。



「中東有石油，中國有稀土。」中國前領導人鄧小平在1987年如此宣示。正如同阿拉伯國家將石油財富轉化為全球權力，北京當局意識到，透過主導這些現代工業將日益依賴的原料，他們能夠掌握巨大的戰略籌碼。

鄧小平（中）的決策讓中國取得現金的稀土戰略優勢。（美聯社）

40年後，這項遠見得到了回報。中國目前控制著全球約70%的稀土開採量和近90%的精煉產能──而精煉正是供應鏈中最具戰略意義且利潤最高的環節。

美國決策者忽略關鍵礦產的戰略意義



1990年代後，美國稀土產業急劇衰退。受嚴格環保法規限制，加上中國以國家補貼壓低全球稀土價格，帕斯山礦場逐漸停擺，加工廠在沙漠中鏽蝕。美國國防與高科技產業開始高度依賴中國供應關鍵原料。

1995年，通用汽車將旗下生產精準導引飛彈磁鐵的子公司麥格昆磁（Magnaquench）出售給包含中國企業的財團，短短不到一年，整條生產線移至中國，美國隨即失去高性能稀土磁鐵製造能力。

目前中國控制全球約70%的稀土開採量與近90%的精煉產能，尤其精煉與磁鐵製造屬於供應鏈中技術門檻最高、利潤最豐厚的環節。美國能源安全未來組織（SAFE）執行主任阿比蓋爾．亨特（Abigail Hunter）指出，當年美國決策者專注於全球化與網際網路發展，忽略關鍵礦產的戰略意義，導致政策缺乏連貫性。

川普上台後努力挽救美國稀土劣勢



稀土元素已成為現代武器系統不可或缺的材料，從飛彈轉向系統、雷達、夜視儀到電動車馬達，皆需仰賴稀土磁鐵。今年稍早中國短暫實施稀土出口許可管制，導致美國部分工廠生產線停擺，五角大廈與汽車產業供應鏈受到直接衝擊，華府緊急與北京協商，同時對帕斯山礦場營運商MP Materials提供緊急支援。

2018年重啟開採的MP Materials，已將精煉產能提升至歷史新高，並在德州興建稀土磁鐵工廠。美國政府動用補助金、貸款、價格支持與國防採購保證，全力重建國內稀土供應鏈。美國總統川普讓聯邦政府持有MP Materials約15%股份，並推動大規模國際關鍵礦產合作。

2025年10月20日。美國總統川普和澳洲總理艾班尼斯在白宮內閣辦公室簽署一份關於關鍵礦物的協議。（美聯社）

川普2025年重返白宮後，美國加速展開全球礦產外交，今年秋季宣布總額超過100億美元的國際合作計畫，包括與澳洲簽署各投資約10億美元的稀土與電池金屬開發協議，與日本、南韓合作確保非中國來源的精煉與磁鐵產能。此外，美國與盧安達、剛果民主共和國簽署礦產追蹤與開發協議，並與烏克蘭達成2025年重建基金框架，取得未來稀土與關鍵礦產開採優先權。

業者呼籲全面改革許可制度



根據五角大廈2027年生效的強制令，美國國防系統必須建立完全不依賴中國的本土稀土供應鏈，從開採到磁鐵製造全程在美國境內完成。專家強調，國際合作雖能爭取時間，但最終仍需突破國內礦場許可審查僵局、興建新精煉廠，並重建二十年前流失的專業技術勞動力。

先進磁鐵實驗室總裁韋德．森蒂（Wade Senti）表示，美國當前稀土總產能仍遠低於中國，重建完整產業鏈至少需要十年以上。阿比蓋爾．亨特則呼籲全面改革許可制度，才能在美國境內真正建立礦場與精煉設施。目前帕斯山礦場的卡車已重新運轉，象徵美國正在努力奪回這條曾經的戰略命脈。



責任編輯：許詠翔

