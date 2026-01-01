1998年《天堂》回來了！2月經典服台灣上線 老玩家憂：工作室又要爽賺

韓國遊戲大廠 NCsoft 昨（31）晚正式宣布將推出 1998 年經典 MMORPG《天堂》初期版本《天堂：經典版》，並預計於台灣時間 2026 年 2 月 7 日 19:00 在韓國與台灣同步上線，官方網站、粉絲專頁、Youtube 頻道等都已經上線，並展開事前預約。官方指出，《天堂：經典版》將重現原版《天堂》的核心玩法與經典體驗，讓玩家重溫昔日遊戲記憶。

1998 年的經典 MMO 也要在 2026 年重生（圖源：天堂 經典版）

《天堂：經典版》消息讓不少老玩家在論壇與社群平台熱議，不少人表示期待能夠再度回到亞丁大陸，找回過去熬夜練等、為了目標打拼的遊戲時光，甚至有網友笑說：「剛看到 直接跟老闆說做到 2/7 了」，不過也有不少人擔心工作室問題：「工作室：爽啦 又有錢賺」。另一方面，部分討論也指出經典版是否能保留原汁原味的遊戲機制與互動也是玩家關注焦點。

《天堂》自 1998 年推出以來歷經多年發展，曾在臺灣創下高峰同時上線紀錄與廣大玩家基礎，至今仍有玩家懷念其經典體驗，甚至會找私服來體驗。這次官方自己開啟經典版伺服器，能否吸引這些老玩家回歸，2 月農曆年前見真章。