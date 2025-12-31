1998年美國人預測2025年未來 這些成真了！哪些還在路上

時值1998年，《鐵達尼號》在奧斯卡頒獎典禮上成為最大贏家的年代，當時的美國人對2025年有什麼預測呢？圖／二十世紀福斯-派拉蒙影業

你會怎麼預測未來會怎麼發展呢？美國《CNN》報導，時值1998年，那個當年美國總統柯林頓正面臨彈劾，電影《鐵達尼號》在奧斯卡頒獎典禮上成為最大贏家的年代，民調機構蓋洛普（Gallup）與當時新聞權威《今日美國》（USA Today），透過市內電話訪問1055名美國人，對未來2025年美國將發生什麼改變做預測，當中不少如今真的實現。

當年的預測資料都被保存在康乃爾大學（Cornell University），羅珀公共意見研究中心（Roper Center）維護的民調檔案中，不少人的看法相當準確，認為未來將會發生：一種致命新疾病的出現、同性婚姻將變成常態、美國將選出一位非裔總統；認為不太可能發生的有：複製人成為常態、太空旅行成美國人普遍日常活動，以及人類將與外星生物接觸。

也有不少預測尚未成真，當年有美國人認為，2025年前將會選出一位女性總統、愛滋病及癌症將被治癒、人們普遍會活到100歲、安樂死將成為常態等，距離實現還有一段路要走。

報導也稱，這份民調顯示出一些難以量化的問題，有70%的受訪者認為富人階級的生活品質會提高，對中產階級的看法出現分歧，但大多數人預計窮人的生活會變得更糟。此外，大多數人預測，未來的個人隱私會減少，當中有57%的人認為個人自由將會受限，還有犯罪率會上升，環境品質下降，道德價值觀會降低，71%的受訪者表示，要把孩子培養成好人會更加困難。雖然種種跡象顯示民眾對未來普遍持悲觀態度，不過仍有人對種族關係持續改善、醫療保健儘管會較為昂貴，但更為普及，保持正面的態度。



