1998年美國人預測2025年準嗎? CNN : 「這5項」皆命中 但「這些」未實現......

[Newtalk新聞] 美國《有線電視新聞網》（CNN）回顧一項 27 年前的民意調查，1998 年蓋洛普與《今日美國報》( USA Today ) 透過市內電話訪問 1,055 名美國成年人，詢問他們對 2025 年美國社會、科技與生活樣貌的預測。隨著 2025 年進入尾聲，這份民調成為檢視美國人當年未來想像與現實落差的重要對照。

根據《CNN》整理的圖表，1998 年有 75% 的受訪者認為，世界將出現一種致命的新疾病；74% 預期同性婚姻將成為常態，69% 相信美國會選出一位非裔總統。這些當時仍屬未來情境的預測，如今皆已實現。

在其他社會議題上，受訪者同樣預期可能出現重大變化，如有 68% 認為安樂死將變得普遍，67% 預期會發生重大的環境災難，64% 認為大麻、古柯鹼等非法藥物的使用將更加普遍。此外，約半數受訪者認為，美國可能會捲入一場全面戰爭。

不過，報導中可見也有多項預測未能兌現，66% 的受訪者當年認為，美國應已在 2025 年前選出女性總統；61% 相信人類將普遍活到 100 歲；60% 與 59% 分別預期愛滋病與癌症會被治癒，但這些目標至今仍未徹底實現。

在生活型態與科技層面，當年美國人對數位化未來抱持一定期待。報導指出，56% 的受訪者認為多數實體商店會被網路購物取代，52% 預期多數人將在家工作。相較之下，對於太空旅行與外星生命的看法則相對保守，僅 29% 認為一般民眾能頻繁進行太空旅行，25% 相信人類會與外星生命接觸。

《CNN》分析指出，這份民調反映出 1990 年代末期美國社會對未來的矛盾心態：一方面對科技進步與社會變遷抱持高度期待，另一方面則對政治突破與醫療奇蹟過於樂觀。27 年後回顧，這些預測的落差，不僅呈現當年美國人對未來的想像，也凸顯現實發展往往比預期更加複雜。

