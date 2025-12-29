1999熱線邁入20週年 北市正式導入AI打造智慧市政服務

▲1999臺北市民當家熱線二十週年暨AI創新發布記者會。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市政府今（29）日舉辦「1999臺北市民當家熱線二十週年暨AI創新發布記者會」，市長蔣萬安出席時表示，1999市民當家熱線走過20年，持續因應市民需求轉型升級，如今正式導入AI技術，全面提升服務效率與品質，成為市民遇到問題時最即時、可靠的後盾。

蔣萬安指出，1999從最初的一組電話號碼出發，逐步擴充兼顧聽障、視障朋友需求的手語服務，也因應國際友人與觀光客需求，提供英語、日語等多語言服務；隨著科技快速發展，市府進一步導入人工智慧，讓1999不再只是一支電話，而是整合科技、以人為本的市政服務平臺，更是市民朋友遇到問題時第一時間的依靠。

蔣市長提到，日前親自走訪話務中心，深刻體會話務人員的辛勞，一通電話需同時完成傾聽、紀錄、搜尋與回應等多重任務。為提升整體服務效能，研考會自去（113）年起攜手資訊局導入AI技術，將通話內容同步轉寫為文字，歷經五個月驗證，語音辨識正確率已達90%以上。

蔣萬安表示，臺北市即日起正式導入「語音轉文字（Speech-to-Text）」AI技術，明（115）年也將再升級，透過「FAQ結合AI即時輔助系統」串接市府各局處資料庫，讓系統由被動回應進化為主動分析，在通話過程中即時判讀需求並提出建議解方，打造更快速、更精準、品質更高的智慧客服服務。

蔣萬安說，「施政的高度，讓城市壯大；施政的溫度，讓城市偉大」，1999市民當家熱線正是最佳體現。臺北市在擘劃城市建設藍圖的同時，持續關注市民實際感受，回應多數人需求，也照顧少數與個別市民的服務體驗，讓科技成為貼近人心的力量。

最後，蔣萬安感謝歷任研考會主委、資訊局團隊及第一線話務同仁的付出，奠定1999穩定且精進的基礎，市府將持續深化智慧應用，讓科技成為有溫度的治理工具，打造一座更溫暖、更偉大的城市。