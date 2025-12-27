1MDB世紀醜聞》40億美元從國庫消失！大馬前首相納吉再吞15年刑期和天價罰款

曾引發全球熱議的馬來西亞一馬發展公司（1MDB）資金醜聞，再次傳出新的判決，被認定是幕後藏鏡人的前首相納吉（Najib Razak），26日因與該基金相關的濫權及洗錢罪名再度遭到定罪，被法院判處15年徒刑、外加114億令吉（約新台幣884億元）的天價罰金。

吉隆坡高等法院法官塞奎拉（Collin Lawrence Sequerah），宣讀超長版本的判決摘要，認定納吉被指控的四項濫權罪名、以及21項洗錢罪名「全部有罪」。法官在判決中特別點出，納吉與目前仍在逃亡的金融家劉特佐（Jho Low），有著直接且密切的聯繫，而劉特佐也被視為1MDB醜聞的核心操盤手。

法官強調，家世背景顯赫的納吉，絕非律師所稱的「沒見過世面鄉下土包子」（Country bumpkin），他不僅出身顯赫的政治世家，更擁有卓越的才智。塞奎拉法官更表示，納吉長時間利用劉特佐、擔任1MDB事務代理人或中介者，根本不是辯方所稱的被他人誤導。

1MDB案回顧：好萊塢、超奢遊艇與消失的40億美元

1MDB資金醜聞，被視為歷史上最大的金融失竊案之一。超過40億美元（約新台幣1255.8億元）的國庫資金被轉移，用於購買私人飛機、超級遊艇、多處豪宅，甚至投資由李奧納多・狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）主演的好萊塢大片《華爾街之狼》（The Wolf of Wall Street）。

馬來西亞前首相納吉再次因1MDB醜聞，遭判刑15年外加天價罰金。（美聯社）

多位馬來西亞前首相納吉支持者前往吉隆坡法院聲援。（美聯社）

法官在判決中、更是徹底駁回納吉長期堅持的「沙烏地捐款」辯詞，這位前首相不斷聲稱，其帳戶內的數百萬美元，是來自沙烏地皇室的饋贈。法官形容這些證據為「冷酷無情的事實」，顯示出劉特佐在1MDB關鍵交易的重要角色，並痛批納吉試圖與劉特佐劃清界線的說法。

此次判決結果，再次重挫納吉重返政壇的可能性。納吉目前已因另一起和一馬資金相關案件入獄服刑，不過他已獲得王室干預，批准既有刑期減半，讓他原本可以在2028年就獲釋出獄。

此一判決結果，恐怕將加劇馬來西亞執政矛盾，現任總理安華（Anwar Ibrahim）的執政聯盟內部，很可能因為納吉的15年刑期，再次掀起一場風暴。畢竟納吉所屬的「巫統」（UMNO），多年來一直致力於爭取釋放前首相，面對當前這個結果，巫統也給出暗示，不排除重新評估對安華政府的支持。

儘管納吉辯護律師已表示，他們將提出上訴，而且納吉仍保有、向馬來西亞最高元首申請特赦的權利，但這筆高達884億元的罰金與新的刑期，無疑將這位前國家領袖，再度推向政治深淵。

