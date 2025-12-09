2中國男子走私輝達晶片 遭美司法部逮捕起訴

美國司法部8日表示，2名中國男子因涉嫌走私輝達(Nvidia)H100和H200晶片至中國而被捕。同時，美國總統川普(Donald Trump)批准了輝達向北京出口其H200晶片。

根據司法部的文件，檢方指控居住在紐約的43歲中國公民龔凡岳(Fanyue Gong，音譯)，和一名58歲來自中國的加拿大公民袁本林(Benlin Yuan，音譯)，分別與一家總部設於香港的物流公司和一家總部設於中國的人工智慧(AI)技術公司員工共謀，規避美國出口管制。

在法庭文件中，檢方表示，龔男及其同謀透過代購和中間人取得了輝達晶片，並謊稱這些貨物是為在如台灣或泰國等第三國的美國顧客準備的。

根據刑事起訴書，這些晶片被運往美國多個倉庫，倉庫中有人負責移除輝達標籤，並貼上檢察官認為是假公司的標籤。起訴書表示，這些晶片隨後被準備出口。

在另一份起訴書中，檢方稱袁男代表這家香港物流公司招募並組織人員，檢查貼上假標籤的晶片。

檢方稱，袁男涉嫌指示檢查人員不要透露貨物目的地為中國，檢方並補充說，他還指示相關人員討論如何編造故事，以便在聯邦執法當局扣押晶片和設備後，公司能利用此一故事取回晶片和設備。

根據法庭文件，檢方評估，這項走私活動至少自2023年11月就開始運作。

根據司法部，另一名43歲的男子許豪(Alan Hao Hsu，音譯)及其公司已於10月認罪，承認參與了這項走私和非法出口活動。

司法部表示，許男和其公司自中國收到了超過5,000萬美元的電匯款項，用於資助其走私活動。這些走私活動涉及出口和試圖出口價值至少1.6億美元的出口管制輝達晶片。

美國德州南區聯邦檢察官(U.S. attorney for the Southern District)甘傑(Nicholas J. Ganjei)在一份聲明中表示:：「『守門人行動』(Operation Gatekeeper)已經揭露了一個複雜的走私網絡，該網絡將尖端AI技術洩露給那些企圖利用這些技術損害美國利益的人，從而威脅到我們的國家安全。」

一名輝達發言人表示：「雖然數百萬個受管制的圖形處理器(GPU)正在企業、家庭和學校中使用，但我們將持續與政府和客戶合作，確保二手走私不會發生。」該發言人稱，舊款產品在二手市場的銷售「受到嚴格的安全審查」。

路透社無法立即聯繫到中國駐華盛頓大使館及袁男的律師發表評論。

美國政府在2022年實施了出口管制，切斷中國對世界各地使用美國設備製造特定半導體晶片的取得管道。川普政府今年9月擴大了出口限制清單，將清單上公司持有50%以上股權的子公司自動納入其中。(編輯：陳士廉)