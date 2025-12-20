2人仍在加護病房救命 「孤鳥張文」北捷殘殺3人全1刀斃命

張姓通緝犯在誠品南西店附近隨機砍人，被砍受害人的機車血跡斑斑。廖瑞祥攝



27歲犯嫌張文北捷隨機攻擊，包含他在內共造成四人身亡，檢警20日會同法醫相驗遺體，三名被張文殘殺被害人，皆一刀斃命。截至20日下午15點20分為止，11名傷者仍有兩人在加護病房救治。

張文丟擲煙霧彈，冷血揮長刀隨機殺人，現場血跡斑斑，震撼社會；警方專案小組事後是其身上、租屋處以及落腳的旅館，搜出13把刀、12枚汽油彈，17顆煙霧彈。檢警從跡證研判，張文像是孤鳥般，1人犯案，沒有共犯。

調查發現，張文手持的長刀達30公分，如同劍一樣雙面開刃，在北捷台北車站1刀刺破57歲余姓男子左肺直達左心房，余男當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。

接著，張文又持刀跑到中山站商圈，朝著37歲蕭姓騎士的左頸直砍了一刀；又跑進誠品南西店一路往上殺，在4樓砍殺4名顧客，其中，37歲王男胸口被劃出一道長傷口。也是一刀取命。

整起案件共造成4死11傷害，根據衛福部統計截至20日下午3點20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人。

