2人仍在逃！北市私廚遭砸店潑漆 警策動3蒙面男投案

記者楊忠翰／台北報導

北市黃男及其潘姓女友教唆5名蒙面男子對知名私廚砸店潑漆（圖／翻攝畫面）

台北市大安區知名私廚，10日凌晨4時許遭到5名蒙面男子闖入，不但持棍棒砸毀店面玻璃，還在門口潑灑紅漆；同日下午1時許，大安分局迅速逮捕黃姓主嫌（32歲）及潘姓女友（26歲）潘姓女友；同日晚間10日許，專案小組再策動3名蒙面人到案，目前僅餘2人仍在逃亡，專案小組持續追緝中。

大安分局表示，昨天凌晨4時許，5名蒙面男子搭乘紅色轎車抵達該私廚門口，隨即拿出球棒朝店面玻璃猛砸，其中1人則對著門口潑灑紅色油漆，眾人離去前還不忘搗毀門口的監視器鏡頭。

不僅如此，黃男及其潘姓女友坐在另1部車內觀看過程，直到5人砸完店後才離去，2人隨即前往汽車旅館躲藏；警方獲報後成立專案小組，迅速掌握2人逃逸動線，循線前往汽車旅館逮人；黃男與潘女異口同聲表示，他們也是被人叫來的，警方訊後將2人依毀損、恐嚇罪嫌移送法辦。

昨天晚間10時許，專案小組掌握蒙面男子身分後，一舉策動謝姓男子（18歲）、馮姓男子（23歲）及莊姓男子（21歲）等3人投案；據了解，3人砸完店後便南下新竹躲藏，目前專案小組仍在偵訊中，藉以釐清犯案動機。

