2人加護病房觀察中！張文選雙面刃太兇殘 3死者皆是一刀斃命

記者楊忠翰／台北報導

煙霧、尖叫、斷魂中山站：北捷無差別恐攻全紀錄，通緝犯張文「最後一跳」終結血色驚魂。（圖／三立新聞網攝）

捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；據了解，張文原本就計畫隨機殺人，他持長刀沿路砍殺，3名死者皆是一刀斃命，令人不寒而慄！

警方調查，張文持有的刀械長達30公分，而且雙面開刃，極易造成穿刺傷口，當他遇上英勇制止的余男時，居然1刀從左肩刺入，接著捅破左肺後直達左心房，因此余男當場失去生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治。

張文來到捷運中山站出口時，先朝路中央丟擲多枚煙霧彈，接著緩步穿越南京西路，並朝著蕭姓騎士左頸猛揮一刀，鮮血頓時不斷冒出，儘管救護人員當場施作CPR後送醫，依舊難以挽回蕭男生命。

張文得知後有追兵，隨即搭乘手扶梯直奔4樓，並在此處大開殺戒，一舉砍殺4名顧客，其中王男胸口被劃出一道長長的傷口，儘管並未傷及內臟，仍因失血過多而亡；由於可知，張文使用的刀械異常鋒利，3人全遭一刀斃命，就算是穿戴護具的警員，也不一定可以全身而退。

除此之外，中山站傷者當中，有2名傷者傷勢較重，23歲的蔣姓男子，胸部刀傷，目前仍在加護病房觀察，以及32歲的汪姓男子，頸部刀傷，目前也在加護病房觀察；另外，49歲的黃姓女子臉頰被劃傷，另名56歲的黃姓女子則是肩部刀傷，還有1名陳姓女子腰部刀傷，這3人傷勢較為輕微，但仍需要住院觀察。

專家呼籲，倘若民眾遇上持有戰術刀械的歹徒，務必冷靜觀察對方動向，並與歹徒保持一定距離，甚至迅速逃離現場，如果民眾不具備專業裝備及格鬥技巧，切勿與這類持刀歹徒搏鬥，或嘗試奪刀壓制對方，否則後果不堪設想。

煙霧、尖叫、斷魂中山站：北捷無差別恐攻全紀錄，通緝犯張文「最後一跳」終結血色驚魂。（圖／李宜樺攝）

