2人受傷送醫！雙方步出KTV互看不爽 他比中指引爆12人大亂鬥

記者楊忠翰／新北報導

新北朱男等5人步出好樂迪KTV時，與另1包廂7人爆發衝突。（圖／翻攝畫面）

新北市1名62歲朱姓男子，偕4名友人到南勢角某KTV歡唱，直到14日凌晨2時才離去，卻與另一方7人爆發口角，進而演變成12人大亂鬥；警方獲報後趕抵現場，先協助朱男等2人送醫救治，再循線通知涉案6人到案說明，全案將朝聚眾鬥毆等罪方向偵辦。

中和分局表示，今天凌晨時分，朱男與潘男（35歲）、王女（34歲）等5人，一同前往好樂迪KTV南勢角店歡唱，結束後眾人站在店門口攔計程車，此時另一包廂6男1女也準備離去，雙方酒後互看不順眼，隨即爆發激烈口角，朱男接著朝對方比中指，引發對方不滿情緒，7人立刻衝過來圍毆朱男。

廣告 廣告

過程中，朱男頭部被打傷滿臉血，潘男及王女急忙勸架，頸部、手部亦分別受到擦挫傷；店家見狀立刻報案，警方獲報後不敢大意，隨即出動22名警力到場，但打人一方早已經離去，警員先協助朱男、潘男送往新店慈濟醫院治療，所幸2人皆無生命危險。

事後朱男及潘男均決定驗傷提告，並指認其中6名參與鬥毆的男子，警方將進一步通知6人到案說明，全案訊後將依傷害及聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。

新北朱男等5人步出好樂迪KTV時，與另1包廂7人爆發衝突。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

初步起火原因曝光！16歲單親少女命喪火窟 客廳電線短路釀災

攔路辱罵還錄影！沈伯洋帶女兒散步遇襲 警追出挑釁男子送辦

不斷騷擾鄰座正妹！看羅志祥演唱會發酒瘋 男粉絲遭警保護管束

沒走斑馬線釀禍！他開車下基隆高架匝道 12歲女童突竄出被撞倒

