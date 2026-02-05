2人想坐4人桌？ 男推倒牛排店員工 與客爆口角

黑衣男子和女店員發生口角，把對方推倒。（圖／東森新聞）





吃牛排吃到一肚子氣，這是在嘉義市的一家連鎖牛排店內，一名黑衣男子跟同行女伴，疑似想坐四人座，被安排在兩人座，相當不滿，因此緊盯女店員，就連女店員接待其他客人，他也上前去，和對方發生口角，黑衣男子把女店員推倒後，鄰桌客人看不下去，上前與他互嗆，用餐尖峰時刻，牛排店裡場面火爆。

黑衣男子vs.鄰桌客人：「你罵我，我要告你，你罵我，我要告你，我要報警，（沒你的事啦），告你當眾侮辱，我要報警，告你公然侮辱，（我有看到你推她啦），推她沒關係，大家來告嘛。」

嘉義市民族路這間牛排店，用餐尖峰時刻，黑衣男子與對方爆發口角衝突，時間往前推，當時他和一名女子先入座，接著另一組有三名客人也進來，女店員將併桌的小桌子往外拉，這時黑衣男子走過來，不知跟女店員說些什麼，變成雙方客人互嗆。

鄰桌客人vs.黑衣男子：「（我們沒有動，我們沒有動），莫名其妙吃個飯，兇什麼有什麼好兇的。」

罵完人後，離開前竟然將女店員推倒了，鄰桌的客人看不下去，上前與黑衣男子理論，兩人爭吵的過程中，被推倒的女店員都沒人扶，牛排都還沒吃到，為何這些客人會吵成一團。

嘉市南門派出所副所長劉弘達：「因併桌問題，客人引發顧客與店員發生糾紛，過程中顧客推倒店員，導致該店員受傷，全案已依規定，受理傷害告訴。」

回到事發現場，店家相當低調，店裡貼著請勿任意更換座位，避免送錯餐，店家對於座位安排，都是以人數來評估，發生衝突事件當天，黑衣男子疑似要坐四人座位，不滿被安排在兩人座位，因此緊盯女店員，就連女店員在接待，其他桌客人時他與同行女伴，也上前去和人爆發口角，現在雙方提告傷害，吃個牛排吃到爆氣，讓店家尷尬影響其他客人。

