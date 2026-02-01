2人搶綠營總召「鹿死誰手」？ 吳子嘉曝：柯建銘有2個東西！

民進黨立院黨團總召改選，被視為大罷免「首要戰犯」、日前還說這屆立委做完就走人的「萬年總召」柯建銘再度參選，將與賴清德總統鼓勵、期許而挑戰的前立法院副院長蔡其昌決戰，「鹿死誰手」引發關注。對此，媒體人吳子嘉推測，柯建銘有2樣東西，1是「百官行述」；2更重要，是柯與陳水扁談到的大罷免費用跟募款問題。

被視為大罷免「首要戰犯」、日前還說這屆立委做完就走人的「萬年總召」柯建銘再度參選民進黨立法院黨團總召。（資料照／翻攝自柯建銘臉書）

吳子嘉1月30日在《董事長開講》網路節目中，針對民進黨團總召改選提出解析與看法。

吳子嘉表示，柯建銘當然會想到賴清德會找人跟他競爭，所以柯建銘有心理準備，他頭一天還去登記，然後柯建銘說「按照程序走，先協商」，不見得要投票。

吳子嘉推測，柯建銘手上有兩個東西，1個是「百官行述」，也就是所有立法院20幾年來所有這些大小官員、立法委員各式各樣奇奇怪怪的選民服務，或是奇奇怪怪的事情，都是跟著他解決，所以「百官行述」在手上，是他跟所有立法委員的關係。

民進黨前立法院副院長蔡其昌。（翻攝自蔡其昌臉書）

吳子嘉繼續透露，第2個東西更重要，就是大罷免時，柯建銘大老遠從台北跑去阿扁那邊，阿扁說謀定而後動，柯建銘喊說，他沒有獨斷，每一點都有跟總統報告。

吳子嘉指出，阿扁還問有沒有幫他募款？阿扁本來是很快樂的要到鏡電視去當電視主持人，結果就接到台中監獄的電話，不准當主持人。所以阿扁跟柯建銘談到大罷免的費用跟募款的問題，是何其重要。

吳子嘉研判，賴總統不認帳，所以柯建銘當時講一句很重要的話「此時無聲勝有聲」。柯建銘手上可能有他的資料，那為什麼還要跟他吵架？所以無聲勝有聲。這表示以後會有聲音出來，所以他跑去找阿扁，就是「有聲電子書」的第一招。

吳子嘉。（董事長開講YT）

