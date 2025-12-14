2人清晨出門賣麵線遇死劫…顧客揭「車當家」心酸日常：天剛亮就出事

社會中心／雲林報導

轎車及小貨車猛力對撞，導致小貨車頭與車身分離，且波及另輛轎車。（圖／翻攝畫面）

雲林斗南鎮昨（14）日清晨發生一起3車連環相撞的重大死亡車禍，小貨車上黃姓駕駛（67歲）及李姓女乘客（45歲）不幸身亡，當時目擊者表示，車禍發生當下，比鞭炮還大聲，可見撞擊力之大。據了解，黃姓死者曾經以車為家，和李女生活簡樸、勤奮賣麵維生，不料在天剛亮、正要出門做生意就遭逢橫禍，令顧客深感惋惜。

這起嚴重的車禍發生在昨日上午6時6分，地點位於斗南鎮大同路往小東路口的一處彎道。警方調查，林姓男子（42歲）駕駛白色休旅車，沿大同路西往東行駛時，不明原因突然偏離車道逆向衝撞對向一輛小貨車，並波及旁邊一輛紅色轎車。由於休旅車與小貨車幾乎未減速，撞擊力道極為猛烈，造成小貨車車頭與車斗當場分離、車體嚴重扭曲變形，現場還一度冒出火花。

警消人員獲報後，共派遣26輛車輛與14名人員前往；到場時，發現肇事的林男當場陷入昏迷，遭波及的紅色轎車駕駛臉部受輕傷，但小貨車的黃男與李女則受困車內，被救出時已失去呼吸心跳（OHCA），緊急送醫搶救後，最終仍因傷勢過重宣告不治。

警消人員立即將4人救出後立即送醫搶救。（圖／翻攝畫面）

斗南分局組長楊貴宇表示，事故發生地是一個斜彎，附近居民反映該處若車速過快容易發生「外拋現象」，導致車輛失控開到對向車道。警方已對肇事的林姓休旅車駕駛抽血送驗，以釐清其是否有酒駕或其他藥物反應？目前，林男仍在昏迷中，詳細的事故原因，尚待進一步的調查報告出爐。

根據《TVBS》報導，附近顧客透露，黃男和李女在當地做生意已有一年多，每天清晨7、8點就開始工作，直到深夜才收攤，並透露黃男離婚多年，子女皆在國外，而生活不寬裕的他，曾一度「以車為家」，直到最近才租屋居住；至於李女則單身多年，與家人聯繫甚少，她的父親已從桃園趕來處理後事。對於這對勤奮的小販突然遭遇橫禍，顧客不禁難過：「天剛亮就出事，實在令人惋惜！」

