2人皆被壓制逮捕！通緝犯遇盤查轉身逃 豬隊友相挺揮拳毆警

北市何姓通緝犯被盤查逃跑仍遭逮，友人揮拳毆警也被抓。（圖／翻攝畫面）

台北市1名21歲何姓通緝犯，30日凌晨與4名友人喝完酒後，仍在東區街頭信步閒晃，警員見其中2人神情緊張，隨即上前攔人盤查，何男見通緝身分敗露，突然轉身拔腿狂奔，仍被警員追上後逮捕，沒想到何姓友人竟揮拳攻擊警員，所幸支援警力及時抵達，並將友人壓制在地，警方將何男解送士檢歸案，何姓友人則被依傷害、妨害公務等罪嫌送辦。

大安分局表示，今天凌晨5時許，敦化南路派出所翁姓、張姓2名警員，巡邏至敦化南路一帶時發現，2名男子行跡鬼祟，遂將人攔下盤查，始知何男是傷害通緝犯，正當張員拿出手銬時，何男突然轉身逃離現場，張員在追捕過程時不慎跌倒，導致左手、膝蓋等部位挫傷，但他仍將何男壓制逮捕，同時通報支援警力到場。

孰料，2名警員返回現場繼續盤查時，25歲何姓友人不滿何男被帶走，竟揮拳毆打翁員，導致他的左手小指、中指擦傷，支援警力迅速趕抵現場，當場將友人壓制在地，並依現行犯上銬逮捕，警方將2人帶回派出所偵訊，何男被解送士林地檢署歸案，友人則被依傷害、妨害公務等罪嫌移送法辦。

大安分局呼籲，警員依法執行公務，絕不允許民眾以任何方式妨害警方執法，警方必將全力捍衛執法之尊嚴。

