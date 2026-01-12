2人腳中彈不敢報案！ 1人找友接應.另1人忍痛走路就醫

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗頭份槍擊案，醫院急診監視器畫面拍下，當時中彈的黎姓男子，他跟著警衛走進醫院，一找到椅子馬上坐下來，看起來腳相當疼痛。警方證實，受傷當下他求救、也沒有叫救護車送醫，是自行前往約500公尺遠的醫院，目擊民眾也說，在附近路上有看到血跡，是否因為擔心留下紀錄，低調來到醫院，警方要追查是否有特殊原因。

男子跟著保全走進醫院急診室，走路一拐一拐的，找到椅子馬上坐下來，確認腳踝的傷勢，這時腳還不斷在流血，他就是23歲黎姓男子，是苗栗頭份槍擊案的被害人之一，中彈受傷當下，他自行前往約500公尺遠的醫院就醫。

民眾VS.記者說：「你有看到有人受傷嗎？有血跡，有看到有人流血一步一步走過去嗎？沒有。」目擊民眾說，有在附近的地板上看到血跡，藉此能推測當時黎姓男子，當時是自己徒步前往的可能性更大，而另一名中彈的28歲李姓男子，則是由朋友載往新竹就醫。

記者虞子煜說：「槍擊案發生的地點，就在苗栗頭份下公園，能看到這裡路邊，有非常多的店家，也有非常多的民眾，但嫌犯卻在清晨的時候，挑在這麼熱鬧的地點，持槍，進行攻擊。」

除了現場留下的黎姓男子乘坐的黑色轎車之外，另一輛銀色轎車，車內當時就是坐著李姓男子，他當下被送往新竹送醫後，車輛後續被苗栗警方帶回蒐證，在駕駛座車門上能看到明顯的彈孔，警方說兩派人馬，是因為在兩週前喝酒引發糾紛，相約談判才會爆發這起槍擊案。

事後其中一方兩人中彈受傷，黎姓男子自行前往醫院，沒有打119叫救護車是怕留紀錄，還是擔心糾紛因此曝光，詳細原因警方還在持續調查。

