2人都哭了！具俊曄背「酷龍」姜元來爬階梯探亡妻 悲喊：來跟熙媛打招呼

具俊曄2日為愛妻大S（徐熙媛）過世一週年舉辦紀念雕像揭幕儀式，「酷龍」隊友姜元來儘管行動不便，仍特地來台追思。姜元來回顧，去年來台時，具俊曄背著他爬上階梯到大S墓園探視的情景，外界透過貼文得以一窺具俊曄這一年來如何思念大S的點滴，讓人看了鼻酸。

姜元來回顧，他因沒參加好友婚禮和大S葬禮，去年夏天看到具俊曄的新聞，得知好友每天到亡妻墓地，心中有愧，立刻決定飛來台北探視。原本打算到台北後再自己想辦法過去，但心中突然冒出「也許能聯絡上」的念頭，便傳訊息給具俊曄，後來雙方約在墓園停車場見面。

具俊曄背著姜元來爬階梯到大S長眠之地探視。翻攝clon52 IG

坐著輪椅的姜元來到了停車場，具俊曄已在現場迎接。由於大S長眠處還要爬好幾階樓梯，具俊曄背著姜元來拾級而上，只為了讓他見大S一面。接著，具俊曄又回到車上拿了3個韓式便當，便當裡裝的，就是40年前他去具俊曄家玩時，最常做的雞蛋拌飯。便當分別給具俊曄、姜元來和大S各一份。

具俊曄對著空氣柔聲地說：「元來啊，來跟熙媛打個招呼」、「熙媛啊，好久不見的元來來看妳了，我們一起好好吃頓飯吧」，姜元來聞言再也忍不住，眼淚奪眶而出，「我一口飯也舀不起來」，一旁的具俊曄也在大S靈低聲哭泣，久久不能自已。

