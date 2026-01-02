2位主席都在！柯文哲Q&A要遞麥克風給黃國昌 記者：請教柯主席…

記者陳思妤／台北報導

柯文哲聽到記者提問要遞麥克風給黃國昌，記者隨即補上一句，請教柯主席（圖／翻攝畫面）

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，今（2）日是他交保後首次到立法院拜會朝野立委，受到各界關注。而他和現任民眾黨主席黃國昌一起開記者會時，記者提問焦點也都在柯文哲身上，其中一題柯文哲邊聽問題邊要將麥克風遞給黃國昌，記者還隨即加上一句，「請教柯主席…」。

柯文哲今天出席民眾黨團「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會，一旁的黃國昌率先致詞，他稱，今天對民眾黨團意義非凡，他曾說過黨團中間的那個位子一直在等柯文哲回來一起開會，今天早上終於實現。接著他還大罵民進黨對在野黨政治鬥爭、擺爛，還有對在野黨委員無差別大惡罷，分裂社會、製造衝突、創造仇恨。

柯文哲致詞時則是強調今天是為了民眾黨立委陳昭姿的人工生殖法，他說，這是陳昭姿的切身之痛，但當時自己也許太天真，覺得有什麼困難該做就做，要列為優先法案，「結果很抱歉因為我去坐牢一年」，出來前4個月只能讀卷宗，上週言詞辯論結束才有時間來拜託藍綠立委，這跟意識形態沒關係，這是民生法案，「讓我們做該做的事」。

值得一提的是，現場有兩名「主席」，但媒體提問時詢問的對象都是柯文哲，包括第一題記者先說了，「主席…」，接著才趕緊補充「柯主席」，並詢問柯文哲明後天要去嘉義幫民眾黨立委張啓楷輔選一事，以及上週到新北為黃國昌應援時寫了台灣我來，代表對2028還有想法？

柯文哲回應，自己在民眾黨算是重要人物，對民眾黨選舉有需要他是義不容辭，明後到嘉義，最困難的時代推出最好的人才，他認為張啓楷學經歷，包括在立法院表現還有過去資歷等，「我覺得是當嘉義市長最好的選擇啊，毫無懸念」，所以就是努力做好自己認為該做的事，有需要輔選的當然會去。至於2028，柯文哲說，還是那句話，2026先過去再講吧，先把2026該做的做好再來想以後。

接著媒體也追問，「主席還是想請教，最近在野黨很多法案即使三讀通過，執政黨是完全不執行，還要釋憲等等…」。柯文哲邊聽邊把手中的麥克風往黃國昌方向放，但記者隨即加上一句「請教柯主席怎麼看…」？柯文哲只好把麥克風拿了回來，還笑著用手比了一下自己。

此外，接下來媒體還詢問了柯文哲有關，總統賴清德元旦談話批評彈劾浪費時間，還有接下來是否還會到黨團開會，和是否會拜會立法院長韓國瑜，以及柯文哲的太太陳佩琪說家中負債千萬等議題。整場記者會的「Q&A」環節除了一題是問陳昭姿若本會期人工生殖法沒有通過，是否會留任之外，全部詢問的對象都是柯文哲，且詢問陳昭姿的那題，也是柯文哲出面說，這私下討論，該過法要的過。

