2位優良防火管理人獲表揚

台南兩防火管理人獲全國肯定，市政會議九日予以表揚。 (新聞處提供)

記者翁順利∕台南報導

「台積電十八Ａ廠一期部經理溫明謙」及「台南遠東香格里拉飯店消防安全官林士淵」代表台南市參加全國評選，從各縣市眾多候選人中脫穎而出，榮獲「內政部消防署１１４年度優良防火管理人」肯定。台南市長黃偉哲九日於市政會議中肯定兩位得獎人長期在場域內落實消防安全管理，為城市公共安全奠定穩固基礎。

黃偉哲表示，「優良防火管理人」是場所有效落實消防安全與管理的重要指標，每年從全國遴選十位，今年台南有兩位入選，實屬不易，代表台南市業界對安全的重視，也再次肯定得獎人在平時工作中展現的高度責任感與專業能力。

黃偉哲指出，從兩位獲獎人的表現可看到，在亮眼成果的背後，是長期扎根基礎、落實制度的努力。他期勉更多公共與事業場所，都能持續強化防火管理與消防設備維護，熟練應變流程，讓每一個工作場域都成為安全可靠的空間，共同提升台南的整體防災能力，打造更宜居、更安心的大台南。