2位女騎士撞車波及停靠路旁機車

（新莊警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新莊區三泰路254-222號燈桿前（福營所轄區）昨（29）日08時許發生一起交通事故，新莊警分局接獲勤務中心獲報後立由交通分隊到場處置，經了解，林姓女騎士（65歲、有適當駕照）駕駛普重機車沿三泰路往中正路方向行駛時，與同向紀姓女騎士（21歲、有適當駕照）之普重機車發生碰撞，兩車碰撞後並波及停車格內路邊停放之普重機車（車主：簡男、20歲）。

新莊警分局指出，兩名騎士身體多處輕微擦傷，均意識清楚，經實施酒測，雙方酒精值均為0，員警現場觀察亦未發現毒駕情事，車內未發現違禁物品。交通分隊員警實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，後續肇事責任將依相關跡證及調查結果釐清。

新莊警分局呼籲，用路人行車務必注意前方車況，保持安全距離，轉向、變換車道或超車前應確實查看周遭環境並提前示意，遵守交通規則，以確保自身及他人行車安全。