2作戰區編制武器射擊 強化防衛能量

記者林睿奕／臺東報導

國軍第2作戰區日前首次在臺東太麻里地區進行編制武器實彈射擊訓練，模擬敵情登陸威脅，陸軍臺東地區指揮部官兵熟稔操作各式戰車砲、迫砲、機槍等編制武器，向灘岸目標進行聯合射擊，有效驗證東部地區灘岸守備能量，更展現高昂士氣與防衛疆土的決心。

實戰化訓練 展現衛國決心

為厚植東部地區防衛作戰效能，第2作戰區日前派遣東指部機步1營、2營及裝騎連，首次在臺東太麻里地區實施編制武器實彈射擊訓練，在實戰化訓練指導下，官兵依作戰想定依序進行警戒地帶戰鬥、最初抵抗陣地戰鬥及最後抵抗陣地戰鬥等課目，結合105公厘戰車砲、120迫砲、81迫砲等火砲，以及50機槍、40榴彈槍、T74排用機槍等編制武器，於灘岸建立綿密火網。

清晨時分，天色仍未明亮，官兵先行進入射擊陣地，進行射擊前整備，逐一清點彈藥並完成上彈作業，蓄勢待發。隨後，偵察排官兵操作監偵型無人機，事先進行戰場偵察，並運用T74排用機槍向灘岸目標進行射擊，同時立即向火協中心申請火力支援。

此外，迫砲排官兵迅速依偵察排回報之座標調整火砲射向及仰角，操作120迫砲、81迫砲採齊放方式，向目標區域建立彈幕帶。緊接著，戰車排及機步排官兵在抵抗陣地中操作M60A3戰車及CM21裝甲車，運用105公厘戰車砲、50機槍、40榴彈槍，對灘岸目標進行集火射擊。「預備，放！」戰車排排長立即下達口令，頓時戰車砲口齊放噴出熊熊火光，在灘岸上建立綿密火網，展現官兵勤訓精練成果及國土防衛的決心。