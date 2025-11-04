2俄羅斯人「斷手募醫療費」出沒中南部夜市 網目擊銀行旁熟練數錢！移民署逮人

2外籍人士在中南部夜市出沒乞討。翻攝臉書



近日不少網友都發文，表示在台中、台南、嘉義等地的夜市發現一對外國人，其中一人手上綁著繃帶，另名男子手持紙板，稱銀行卡遭凍結，要籌募6萬元醫療費用。不少人因為出於熱心，都會隨手捐出手中零錢。不過，網友說，這一對疑似俄羅斯人的外籍人士，在中南部夜市都有看過，疑似是詐騙。對此，移民署今天（11／4）也循線查獲2人，將依法驅逐出國。

一名嘉義網友日前在Threads發文，嘉義社團有人分享一則貼文，2名外國人坐在人來人往的嘉義文化路夜市馬路上，1人的手上綁著繃帶，另名男子手持紙板，稱銀行卡遭凍結，需籌募6萬元醫療費用。

貼文在Threads上掀起討論，「他至少知道在台灣要用騙的，騙同情心，台灣人很常買單，如果這兩個在歐洲就直接用偷的了」。另外甚至有網友認出，曾在台中一中街看過兩人，不少民眾見狀都投錢捐款，更有民眾直接買食物給他們吃，「這兩個上禮拜在一中街，現在跑去嘉義了喔」、「我剛剛看到他們在銀行前面數錢」。

對此，移民署指出，第一時間掌握情資後，確認2人分別為俄羅斯籍與白俄羅斯籍人士，都是持觀光停留簽證入境。他們從臺中、嘉義一帶行經台南花園夜市，今天2人到高雄巨蛋附近向路人乞討，遭到警方及移民署聯手查獲。

移民署調查後表示，2人10月底入境台灣，推託為了治療手臂脫臼舊傷，想要籌措醫療費到越南去治療，這幾天總計募款所得大約新台幣7000元。移民署查 證此類行為不符合以停留簽證入境之許可事由，已違反入出國及移民法第29條規定，將依法予以驅逐出國。

