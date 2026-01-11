2個多月狂撥110逾千通 男遭罰1萬2千元

葉男在2個月內打110專線共1,188通，被依《社維法》裁罰。（示意圖，Pexels）

台北市一名葉姓男子在2個多月內無故撥打110報案專線達1,188次，警方勸阻未果後，依違反《社維法》送辦，台北地院認定其行為屬故意且接續實施，處以1萬2千元罰緩，可抗告。

判決書指出，葉男於2024年7月11日至9月13日間，無明確原因多次以手機電話撥打110報案專線，共計達1,188通，經警方屢次勸阻仍不停止，信義分局依《社維法》移送法院處理。

台北地院審理時，法官依警方函文、110報案紀錄，確認葉男違反《社維法》的故意且接續實施行為，審酌其曾有類似違規記錄，最終處以罰緩1萬2千元，裁定送達後，可於5日內提出抗告。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





