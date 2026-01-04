2個太陽合體？許甫：近期台北市可見2人輔選身影

民眾黨前副祕書長許甫4日上午至信義區福德市場掃街。（孫敬攝）

被問起前民眾黨主席柯文哲至嘉義輔選嘉義市長參選人張啟楷，民眾黨是否有「北國昌、南文哲」的輔選規畫？民眾黨前副祕書長許甫表示，民眾黨不只有民眾黨主席黃國昌還有柯文哲參與輔選，更透露近期在台北市就能看到2位幫忙輔選，但是否會一同站台，許甫則語帶保留，請大家敬請期待。

許甫與其太太；民眾黨立法院黨團主任陳智菡4日一大早，一同到信義區福德市場掃街。許甫被問起柯文哲和黃國昌的輔選安排，許甫笑稱民眾黨最幸福的是，不只有黃國昌還有柯文哲幫忙輔選，就像今天的太陽一樣溫暖。

許甫指出，張啟楷正努力拚嘉義市市長選舉，也希望柯文哲能長期待在嘉義幫忙輔選，並稱全台的民眾黨候選人應該都很希望黃國昌或是柯文哲幫忙選舉，亦提到近期在台北市就能看到2位幫忙輔選，至於是不是一同站台則回應先賣個關子，大家敬請期待。

許甫笑稱這次2人會來福德市場，一個是陳智菡「督軍」看有沒有掃街認真，第二個就等等買點存糧回家。面對競爭激烈的選況，許甫提到現在每個選區競爭都很激烈，加上松山信義有意參選的人很多，許甫認為只有先把自己做好，如同知名演員金城武曾說過「世界愈快，心則慢。」，許甫以此比擬稱「外界越競爭越亂，自己心裡面要抓得更穩。」要先努力把自己介紹給大家，讓大家願意投我們一票，這才是最重要的。

