2個年度總預算同時審 總統：影響國家運作

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▲賴清德表示，如果立法院在野黨團持續拖延，勢必將出現兩個年度總預算案同時審議的情況，呼籲在野黨盡速完成審議。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWNEWS今日新聞] 今年度中央政府總預算案尚未審議完畢，總統暨民進黨主席賴清德今（10）日表示，行政院目前已開始籌編明年度總預算案，並預計於八月底前完成核定，送請立法院審議，如果立法院在野黨團持續拖延，勢必將出現兩個年度總預算案同時審議的情況，呼籲在野黨盡速完成審議。

民進黨下午舉行中執會，賴清德在會中表示，雨季已經來了，各地的防洪情況，民進黨從政同志務必要加強，必要時，可請中央政府協助，以減少災情發生。

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賴清德強調，地方要建設、產業要發展、社福要推動、交通要改善，都需要中央政策與預算資源的支持，唯有中央與地方同心協力，才能夠將人民的期待化為具體成果。

不過，賴清德也說，令人遺憾的是，今年度中央政府總預算案，如今已進入六月，立法院的審議程序仍停留在立法院委員會審查階段，迄今尚未完成三讀；他直言，總預算遲遲無法通過，不僅影響各項政策推動與產業發展，也將衝擊防災應變量能、地方補助款撥付，以及重大公共建設進度，受到影響的，不只是行政院，更是每一位期待國家持續進步的台灣人民。

賴清德舉例，現在已進入梅雨季節，颱風季也即將來臨，台灣正面對關鍵防汛期，然而中央已編列超過百億元的防洪治水預算，仍卡在立法院尚未審議通過，一旦發生豪雨成災時，恐對人民生命財產造成危害。

賴清德憂：出現兩個年度總預算案同時審議

賴清德表示，雖然預算還未完成通過，他要請行政院相關部會仍要恪守職責，持續協同地方政府，全力做好各項防汛整備工作；同時，也請所有黨公職加強防汛宣導，協助國人及早做好相關準備，共同降低災害風險；其次，根據中央政府總預算編製時程，行政院目前已開始籌編明年度總預算案，並預計於八月底前完成核定，送請立法院審議。

賴清德說，如果立法院在野黨團持續拖延今年度總預算案的審查進度，當明年度總預算案送達立法院後，勢必將出現兩個年度總預算案同時審議的情況，恐造成資料交錯、審議混亂，也將壓縮其他重要民生法案的審議空間，進一步影響國家整體運作效率。

賴清德再次呼籲立法院在野黨團，台灣的發展不能等待，人民的期待更不能夠延宕，盡速完成今年度中央政府總預算案審議。唯有讓國家回歸正常治理軌道，中央與地方才能攜手推動建設、照顧人民，打造更安全、更繁榮、更有希望的台灣。

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