2個月內痛失父兒 馬如龍女兒再送別弟：當天還一起健檢，太突然

黃詠淇曬出弟弟（左）與馬如龍（右）舊照。（翻攝黃詠淇臉書）

資深演員馬如龍（本名黃政雄）2018年罹癌，隔年外孫黃博鈞因車過意外過世後，病情急轉直下，並於當年過世，享壽80歲。今（3日）黃博鈞母親、馬如龍女兒黃詠淇透露，和弟弟黃人龍2日才相約健檢，沒想到弟弟返家後卻猝逝，死亡原因目前有待檢方相驗，她也透過社群悲吐思念之情，「老弟，不知道，你看見爸爸和我兒子了嗎」。

馬如龍2018年罹患肺腺癌，隔年5月間，22歲黃博鈞因車禍意外身亡，外孫離世打擊，讓馬如龍病況加速惡化，2019年6月9日離世，馬如龍四女兒黃詠淇在2個月內接連面臨兒子、父親離世。

今（3日）黃詠淇在社群曬出49歲弟弟黃人龍和父親舊照，並表示「老弟，不知道你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然，好想你，好捨不得，好難接受，以後真的沒有靠山了」，並堅強喊話，要弟弟安心跟菩薩走，家裡有她在。

據《三立新聞網》報導指出，黃詠淇表示昨（2日）天早上才和弟弟去醫院健檢，下午4時許送他返家，沒想到弟媳近6時許回家發現弟弟倒在房間地上失去意識，黃詠淇表示，弟弟平時身體健康，雖然疑似撞到牆角，但醫生初步研判不是致命傷，有待檢察官相驗，才能確定死因、開立死亡證明。





