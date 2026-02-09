2個月前溜狗跌倒！韓名導鄭鎮宇染新冠逝世 享壽88歲

韓國資深名導鄭鎮宇（정진우）驚傳在8日晚間逝世，享壽88歲，消息一出震驚南韓影壇，也令不少影迷相當哀痛。

韓國資深名導鄭鎮宇（정진우）驚傳在8日晚間逝世，享壽88歲。（圖／翻攝韓網）

綜合韓媒報導，鄭鎮宇在2個月前外出遛狗時意外跌倒，緊急被送往醫院治療，未料在過程中不幸感染新冠肺炎，高齡88的他，健康狀況一直沒能好轉，8日晚間在南韓首爾江南區某間醫院病逝，據悉，鄭鎮宇臨終前，他的摯友們都有前往病房向他作最後道別。

韓國電影導演協會於9日證實鄭鎮宇死訊，並表示鄭鎮宇靈堂已設於江南三星首爾醫院殯儀館，出殯儀式定於11日上午8時舉行。

鄭鎮宇生前對韓國影壇有極大貢獻。 （圖／翻攝 KMDb官網）

鄭鎮宇在1962年、年僅24歲時，就憑藉執導《獨生子》，以韓國當時最年輕導演之姿出道，並在1980年和1981年迎來事業巔峰，憑藉《布穀鳥也在夜裡啼叫嗎》和《鸚鵡以身哭泣》兩部影片橫掃韓國電影大獎。他還在1967年創立了韓國電影導演協會，1984年設立電影福祉財團，為韓國電影界有極大的貢獻與影響力。

