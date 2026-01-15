「2個月剷8公斤」！Energy阿弟老婆Mei又瘦了：減重4秘訣曝光





男團Energy阿弟的老婆Mei（邱馨葦）又瘦了！她在節目上分享自己在2個月內瘦了8公斤，身為職業媽媽的她，坦言運動時間被切割，「飲食控制」的佔比相對來說更重要！



Mei「減重4秘訣」曝光

Mei多年前從70 公斤激瘦到52 公斤，維持約4年未復胖，工作家庭兩頭燒的雖然分割了保養時間，她仍努力想辦法維持體態，也曾透過直播分享瘦身方法。

1. 飯前喝「600cc的水」

Mei曾透露每次在三餐進食前「先喝600cc的水」，光是這招就讓她不到3 個月就剷肉15公斤。喝水不僅能幫助增加飽足感，還能改善身體代謝率，改善脂肪囤積問題。

2.「康普茶」幫助代謝

Mei也嚐試在吃飯時，佐以「康普茶」幫助代謝，成為她在飲控路上的重要隊友。

根據BCRC生物資源保存及研究中心分享的資訊，康普茶是以紅茶及糖為基底原料，接種醋酸菌、乳酸菌、酵母菌的共生菌（紅茶菇菌）發酵而成，又被稱為紅茶菇飲料。

康普茶含有益生菌，有益腸道菌叢生態，且在天然發酵過程產生少量氣泡增添口感。醫師曾提醒，康普茶雖然有助「穩定血糖」、「心血管」、「抗氧化」、「肝臟解毒」、「腸胃道健康」，但對於酒精、咖啡敏感不適者，建議飲用前先諮詢醫師。

Mei分享「2個月剷8公斤」：喝水時間＋一種茶飲是關鍵。圖片來源： FB@Mei 邱馨葦

3. 「天然食材」代替醬料

以清淡、原型食物為主，降低熱量與導致水腫的鈉含量。

減少重口味醬料。

改用胡椒鹽、香菜、芹菜、九層塔、蔥薑蒜等天然食材提味。

4. 吃對為首要

Mei認為若用餓肚子的方式減重，身體很容易會有反彈的狀況，她透過「選擇性進食」幫助身體健康瘦身：

進食順序： 蔬菜、蛋白質，最後才吃澱粉。

白天： 「慢慢吃」讓大腦接受飽足感，避免暴飲暴食。

晚上： 「補充少量蛋白」，像是荷包蛋、雞胸肉，避免血糖過低造成暴食。Mei認為，身體微餓入睡有其好處，可以讓胰島素分泌下降，身體更易進入燃脂狀態。

一天約吃一餐：訓練身體耐餓度，減少進食次數。

Energy阿弟的老婆Mei，因工作家庭兩頭燒分割了保養時間，「飲食控制」成為重要瘦身隊友。圖片來源： FB@Mei 邱馨葦

Mei實行的方式類似「231斷食法」，又稱「One Meal A Day 斷食法」，一天一餐斷食法，是指每日只吃一餐（一天內只有1小時進食，其他23小時不進食），感到飢餓時只能以無熱量的水或茶飲替代。



根據雙和醫院衛教資訊，「231斷食」有可能導致熱量攝取不足、營養不良，腸胃負擔增加導致「胃酸型脹氣」狀況，建議執行減重計畫前，還是建議與醫師、營養師討論適合自己的飲食方式，更加安全。



