2個月漲粉8萬！蔡幸娟愛女爆紅身分被起底 突宣布消失社群原因曝

59歲女歌手蔡幸娟有著「小鄧麗君」封號，淡出演藝圈已超過10年，沒想到她的女兒Amanda（謝方易）近期因活躍在社群平台分享豪奢生活，意外爆紅，2個月內瞬間漲了8萬粉絲。不過她日前突然發文宣布，要消失社群一陣子，再度引起關注。

59歲女歌手蔡幸娟愛女Amanda近期在社群爆紅。（圖／翻攝threads __amanda.614）

Amanda從去年12月開始，頻繁在社群平台Threads上更新日常生活，照片中時常出現搭乘私人飛機、手拿名牌包、佩戴精品飾品等畫面，不過幽默的貼文內容，吸引不少粉絲，還被網友封「氣質富家千金」。根據時報周刊CTWANT報導，Amanda的身分隨後遭起底，原來她正是歌手蔡幸娟與前夫謝孔忠的獨生女，目前在國外留學。

不過才剛爆紅，Amanda 8日突然發文宣布，「我要離開脆（Threads）一陣子了！」她透露，目前決定先專心讀書，以及好好策劃一下這次衣服、飾品的義賣募款活動，還要網友們幫忙督促她，「我可能不會上脆一陣子了，我真的太容易分心，螢幕時間有點誇張，我如果之後又回來發文我就是小丑，請公審我。」

Amanda因為分享自己的奢華生活，在社群平台爆紅，突宣布將消失社群一陣子。（圖／翻攝threads __amanda.614）

Amanda也感性謝謝大家這陣子的關注，「謝謝你們一直以來的暖心話、創意的誇獎，還有謝謝願意跟我聊天的你們，我在大學朋友很少有夠可憐，你們讓我學到了很多，也讓我更懂得感恩，真的感受到了很多溫暖，I'm very very grateful」。她展現真誠的一面，圈粉無數。

事實上，歌手蔡幸娟在1980年，年僅14歲就出道，因甜美歌聲收穫「小鄧麗君」、「東方女孩」、「中國娃娃」等封號，曾2度入圍金曲獎最佳女演唱人，代表作品有〈問情〉、〈星星知我心〉、〈夏之旅〉、〈東方女孩〉、〈唐山過台灣〉等。而早在2024年，蔡幸娟就曾公開母女同遊的合照，當時就被網友稱讚母女宛如姊妹。

蔡幸娟時常會更新和愛女合照，母女高顏值先討論。（圖／翻攝FB 蔡幸娟中國娃娃歡樂營 ）

