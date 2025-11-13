2個月用水6000度！破門驚見「獨居婦變白骨」水還在流 女兒：已半年沒聯絡

水龍頭揭開一起「孤獨死」的悲劇。示意圖。資料照片



「孤獨死」恐怕已成為台灣重要的社會課題之一。台中市北屯區今天（11／13）發生一起獨居婦人孤獨死悲劇，一名82歲曾姓婦人長期獨居，近兩個月用水竟然高達6000度，自來水公司通報里長、警方、社工後破門，驚見婦人已經成為一具嚴重遺體腐爛的白骨。警方通知家屬，婦人女兒製作筆錄時坦言，已經半年沒聯絡母親。

據了解，曾婦個性內向，因此與家人不常往來，鄰居表示，先前時常會看到曾婦在夜間前往宮廟活動，不時也會撿拾雜物堆放門口。鄰居證稱，這2、3個月來都沒有看見曾婦身影。鄰居們本以為她只是外出或身體不適，因為也沒有飄出異味，所以並沒有想到是「孤獨死」案件。

這起案件起因是，台水公司發現該戶2個月用水量高達6000度，懷疑有異狀查看未果，因此報警後，並請里長與社工到場協助，破門進入後發現曾婦已明顯死亡，遺體腐爛嚴重，廚房及浴室水龍頭仍持續流水，研判曾婦死亡後，水源始終未關閉。

警方於現場初步勘驗，屋內並無遭竊或打鬥痕跡，排除外力介入。警方通知家屬製作筆錄，女兒表示已半年未與母親聯絡，對死因暫無意見，警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。

