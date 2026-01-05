2個月4人跳船！新竹里長蔡志堅退出民眾黨內幕曝 黨部回應了

台灣民眾黨再爆退黨。新竹市樹下里里長蔡志堅近日宣布，已正式向台灣民眾黨遞交退黨申請，未來將以無黨籍身分參選新竹市香山區市議員。短短2個月內，民眾黨已有4名黨內要角陸續退黨，在前主席柯文哲卸任、由黃國昌接任之際，退黨潮是否衝擊2026年九合一大選布局，備受政壇關注。

蔡志堅1月1日在臉書發文表示，自己已向民眾黨遞交退黨申請，「結束這段政治路上的結伴同行」。他回顧加入民眾黨的歲月，形容那是一段熱血且充實的旅程，當初懷抱著打破政黨壟斷、推動科學與專業治理的理想，結識了許多渴望改變台灣的夥伴與支持者。

廣告 廣告

談及退黨原因，蔡志堅坦言，自己在長期深耕基層、與香山鄉親互動的過程中，反覆思考地方民意代表的角色究竟應是「政黨的代言人」，還是「民眾的傳聲筒」。他直言，逐漸感受到政黨框架與立場，有時反而成為與不同聲音溝通的障礙。

外界也關注，蔡志堅此次無預警退黨，是否與未獲民眾黨提名參選香山區市議員有關。對此，蔡志堅強調，民生議題不該被貼上顏色，更不應在政黨攻防中被犧牲，「當對地方的責任感大於對黨派的依歸時，我知道必須做出抉擇」，他希望成為為香山而存在的「獨立靈魂」。

蔡志堅進一步指出，離開政黨是人生與政治規劃的一次重整，「脫下黨服後，我不再受限於黨派意志，可以更自由地串聯資源、更客觀地監督市政，也更真實地反映香山人的心聲」，強調政治不應只有對立，而應回歸為民服務的初衷。

未來，蔡志堅將以無黨籍身分投入新竹市香山區市議員選戰。他表示，「這一次，我不代表任何顏色，只代表香山的未來」，面對即將到來的第四年挑戰，將為理念全力一搏。

針對蔡志堅退黨一事，民眾黨也作出回應。據《自由時報》報導，民眾黨新竹黨部執行長顏仕昂表示，黨內對於各選區候選人的規劃，皆秉持公平、公正、公開原則，選出最合適的人選。

事實上，蔡志堅並非近期唯一退黨者。去年12月1日，民眾黨發言人李有宜與創黨元老朱蕙蓉先後宣布退黨；12月23日，台中北屯區市議員參選人陳諭韋也退出民眾黨。加上蔡志堅，短短2個月已有4人離開，民眾黨內部動盪是否持續擴大，後續發展仍有待觀察。

【看原文連結】