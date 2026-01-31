2個爸爸現身悲認屍「曾寬慰她情緒仍擋不了」 台中小兄弟遭母餵藥雙亡

2026年1月31日，台中市驚傳一對分別8歲、3歲小兄弟雙亡命案，照片左是8歲男童的爸爸配合相驗，右是3歲男童的爸爸抵達殯儀館認屍。民眾提供



台中市一對分別8歲、3歲的小兄弟，31日被發現在躺在住處床上，已經沒有生命跡象，送醫均不治；檢警懷疑小兄弟的媽媽陳姓女子(31歲)涉及餵藥奪命，依殺人罪移送地檢署。下午相驗遺體，小兄弟同母異父，2個爸爸現身認屍，壯碩的身形卻顯得落寞，強忍喪子之痛，配合檢警進行相驗，令人鼻酸。

陳女被發現時，情緒激動，警方將人強制就醫。調查發現，陳女與前夫育有8歲的兒子，與現任男友育有3歲稚子，長子因放寒假，才剛至媽媽的住處同住，卻發生憾事。

廣告 廣告

下午2點，檢警進行小兄弟遺體相驗，2個爸爸現身，神情顯得十分落寞。陳女的現任男友在燒烤店工作，出門上班前，陳女和小孩明明都好好的，怎料，接獲電話卻是噩耗，他悲嘆曾多次安慰陳女，未料，仍發生憾事。

據悉，陳女在行兇前與友人通過電話，吐露負面情緒，且想帶走兩個小孩。她與現任男友近一兩周發生爭吵，吵到鬧分手。陳女一度拒絕配合警方，稱自己不知道、忘記了。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

「包吃住月薪4.8萬」行天宮徵才！ 網喊「想投履歷」過來人分享：要神明點頭