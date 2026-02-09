2億家產愛逛市場！「星爺愛將」挑1.8元水果：超親民

娛樂中心／曾詠晞報導

資深港星苑瓊丹，現年62歲，從影40多年間曾演出《封神榜》、《男親女愛》等經典作品，更因多次出演周星馳電影受封「星爺愛將」，其中以《唐伯虎點秋香》中的石榴一角最為人所知。儘管丈夫是身家高達2億港幣的「玻璃大王」黃乃揚，苑瓊丹近日卻被捕捉到現身中國廣東傳統市場，像普通老百姓一樣親自掃貨，如此親民的模樣引發影迷熱烈討論。





「周星馳愛將」老公身家2億！「石榴姐」現身傳統市場挑年貨網讚：超親民

苑瓊丹近年轉型新媒體，斥資千萬創立直播公司，事業有成生活美滿。（圖／翻攝自微博 ＠苑琼丹）

苑瓊丹飾演《唐伯虎點秋香》中的石榴而為人所知，更是許多影迷心中的「星爺愛將」。（圖／翻攝自微博 ＠苑琼丹、百度百科）

資深港星苑瓊丹在《九品芝麻官》裡飾演老鴇。（圖／翻攝百度百科）

星爺愛將現身市場 億萬闊太私下超親民

苑瓊丹近年將事業心轉向新媒體，轉型成為KOL（Key Opinion Leader）並全力進軍直播帶貨領域。她曾透露「一場成功的直播已能吸金百萬」，展現出極強的商業頭腦，甚至砸下千萬資金成立公司。雖然生活愜意事業有成，她依然享受到市場挖掘平價好物的樂趣。在她個人小紅書影片中，苑瓊丹穿梭於傳統農貿市場的攤位中，從新鮮蔬果、年貨臘肉到新春裝飾小物，專業的挑選姿態顯示著對市場行情的駕輕就熟。

苑琼丹近期在小紅書大方分享在廣東採買年貨的日常生活。（圖／翻攝自小紅書 ＠苑琼丹（石榴姐））

苑琼丹曾經有過一段難以忘懷的感情經歷，她曾與已故演員林正英（右圖左）交往。（圖／翻攝自微博 ＠苑琼丹、百度百科）

曾與林正英有過一段情 現與富商丈夫過二人世界

感情方面，苑瓊丹曾與已故演員林正英因拍攝《殭屍道長》互生情愫，當時她不顧對方曾有過婚姻並育有子女，主動追求這段感情，兩人於1996年正式交往。遺憾的是，林正英在隔（1997）年不幸患上肝癌，這段刻骨銘心的戀情最終有緣無分。如今苑瓊丹與現任丈夫感情穩定，雖然膝下無子，但過著愜意的二人世界。

