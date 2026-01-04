2億家產遭親姊掏空！62歲玉女歌手突現蹤台南 「驚人近況」曝光

娛樂中心／綜合報導

62歲玉女歌手范怡文出道超過40年，唱紅多首膾炙人口的金曲，當中不乏〈塵封已久的回憶〉、〈夜那樣深〉、〈一生情一生還〉、〈你是我前世的知己〉、〈很難該說什麼〉……等。范怡文24歲時曾跨界創業，自行創立服飾品牌，並成功將品牌擴展至中國市場，巔峰時期資本額超過2億，不料後來卻遭到親姊背叛，一夕之間從CEO淪為鉅額欠款的債務人。

音樂教父鮑比達（左）與李建復（右）至台南府城新年音樂會支持范怡文（中）。（圖／翻攝自范怡文臉書）

范怡文歷經2億元家產被親姊騙光的低潮，從人生谷底爬起重回唱片圈，2026年才剛揭開序幕，范怡文工作滿檔，3日她登上台南府城新年音樂會，她先以〈魂縈舊夢〉揭開演出序幕，還和趙詠華合唱〈這些日子以來〉等好歌，合作交響樂團帶來多首經典曲目。

另外，范怡文本月31日也將在台北舉辦「玩家音樂會」演唱會，讓歌迷甚是期待。范怡文透露，女兒最近返台和她一起迎接跨年，但她1月份工作滿檔，接下來還得投入專場演唱會的籌備，根本無法好好陪伴女兒到處走走，只好把相聚的心情化作舞台上的每一首歌。

