2億海洛因藏「海底燈」！毒梟靠藝術燈走私19公斤來台 台越寮三地跨國同步逮人

毒梟靠藝術燈跨國走私19公斤來台，越南寮國警同步逮人。警方提供

跨國運毒集團再出新招，竟利用精美「藝術燈」作為掩護，企圖將市價超過新台幣2億元的海洛因走私來台。橋頭地檢署透過跨國合作接獲情資後，立即指派專案小組與越南、寮國警方通力合作，在台灣及越南寄貨端分別攔截到19公斤及107公斤海洛因，同步瓦解運輸毒品鏈。

據了解，因本案檢警跨國緝毒戰果卓越，行政院長卓榮泰特別在今天（2）日的「第13波安居緝毒專案記者會」上親臨表揚承辦的主任檢察官施家榮、檢察官李侃穎及刑事局國際科等專案小組有功人員。

廣告 廣告

橋頭地檢署指出，去年10月間檢方掌握線索，得知有跨國運毒集團準備自越南寄送第一級毒品海洛因來台。專案小組研判，該集團可能以申報「藝術燈」的方式夾藏毒品。

今年10月23日，專案小組鎖定自越南寄抵台灣的7件異常包裹，共發現13組藝術燈。經拆開檢驗，赫然發現海洛因竟被密封夾藏在藝術燈下方底座內，每組底座可放置四塊毒磚。專案小組仔細切割開燈具底座，最後共查扣52塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達19.875公斤，黑市價格超過新台幣2億元。

檢警掌握毒品來源後，持續追查國內收貨端共犯，於上月4日成功逮捕2名在台嫌犯，經橋頭地院裁定羈押禁見後，檢察官近日將全案提起公訴。

本案成功展現了跨國合作的緝毒效能。橋頭地檢署同步與越南、寮國警方進行情資交換合作，成功在越南寄貨端逮捕了3名犯嫌，並查扣了大量107公斤海洛因**。這次行動共同瓦解了整條跨國運輸毒品鏈，橋頭地檢署檢察長張春暉並呼籲社會大眾，務必遠離毒品危害，切勿因高薪誘惑而為他人運輸或受領不明包裹，共同守護社會安全。



回到原文

更多鏡報報導

萬華教父出殯隔天爆江湖血仇！「黑狗」遭砍腳筋 2冷血嫌聲押禁見

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

柯文哲聲請要法庭錄影！北院霸氣准了 自揭點頭「3理由」只限制1重點