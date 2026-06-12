2億遺產全留給兒子 日本社長遺囑狠斷妻後路！隱忍30年終於復仇

一名人妻輕視入贅的丈夫，長年外遇偷情，沒想到丈夫過世後，遺囑竟特別註明不留遺產給妻子。（示意圖，Pakutaso）

通常長輩離世後，遺產大多是分給另一半跟小孩的。但最近有一位房地產公司前社長過世，留下的遺囑簡直像顆震撼彈，他把所有遺產全給了兒子，還特別叮囑不准讓老婆拿到一毛錢，這才讓大家發現，原來他隱忍了30年，只為了這場華麗的復仇。

超狠遺囑眾人震驚

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，75歲的房地產公司前社長山田（皆為化名）名下資產高達2億日圓（約台幣4000萬元），在外界眼中，他與73歲的妻子雅子感情融洽，是令人稱羨的模範夫妻，51歲的兒子阿邦也以為父母感情和睦。沒想到山田過世49天後，公證律師揭曉遺囑時，不僅要求妻子淨身出戶，還得搬離現在住的房子，連律師都感到震驚，而面對這突如其來的變故，雅子更是嚇得不知所措，現場氣氛瞬間凝結。

妻子敗德尪隱忍

遺囑中道盡了隱忍多年的真相，原來妻子長期看輕入贅的他，不但婚內頻頻出軌，還肆意挪用公款揮霍，行徑囂張。山田為了保住飯碗隱忍多年，表面上假裝乖巧，暗中卻花了數年把公司跟土地都轉到自己名下，老婆卻一直以為那些東西還在她家族掌控之中。

兒子震驚恐懼

面對這不堪的真相，雅子為避免醜聞曝光導致社會性死亡，只能被迫吞下僅領特留份的結局。繼承了全部遺產的兒子，回想起父親過去30年來不動聲色的深沉佈局，心裡只剩下無比的震懾與恐懼，感嘆這場婚姻竟藏著如此驚人的算計。

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