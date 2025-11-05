2億「山豬王」現身！太子集團車庫超跑市值破5億 在台主嫌移送複訊

太子集團車庫藏驚人豪車，超跑市值破 5 億元。 圖：調查局提供

[Newtalk新聞] 從事跨國洗錢及詐欺、博弈犯罪的太子集團遭查獲，檢方扣押的不法所得中，竟藏有26輛總價值破5億元的豪車，引起各界關注，其中包括台灣僅有一輛市值2億的「山豬王」Bugatti超跑以及1.6億的馬王法拉利LaFerrari等。

偵辦人員追查發現，太子控股集團在國內有大量資金流動，除了購買高級地段豪宅、車位之外，更頻繁購入超跑，除了市值2億的「山豬王」Bugatti超跑之外，還集齊超跑三大神車，1.6億的馬王法拉利LaFerrari、1億元的麥拉倫P1以及8000萬的保時捷918 Spyder，光是跑車市值就逼近5億元。

同時今日太子集團在台操盤手、涉嫌洗錢、置產、隱匿不法資產的主嫌王昱棠及集團幹部成員等14人，移送至北檢複訊，藉以釐清案情，另外美國對台公告制裁的3名女子，分別是王蕾絢、黃婕及施亭宇，涉嫌在帛琉置產、洗錢，不過王女已離境，檢調今日一併拘提黃女、施女2人到案追查。

昨日台北地檢署研析蒐集太子集團在國內的不法事證後，兵分47路搜索該集團在台組織高級幹部、成員的住居所，及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，拘提帶回25名被告並通知10名證人到案說明。

經檢察官漏夜複訊，除了協助集團經營線上博弈事業、「天旭公司」人資女主管辜淑雯遭聲押禁見外，其餘被告均以3萬至70萬元交保。

