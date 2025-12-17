2億K他命流入市面 5製毒男起訴

檢警破獲製毒工廠，查扣一千五百七十四餘公斤Ｋ他命。

（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

黃姓男子三月間夥同製毒師傅蘇男等四人，在嘉義縣一處鐵皮屋大量製毒，檢警現場查扣約六十四公斤三級毒品Ｋ他命，查獲前已有一百公斤毒品流入市面；嘉檢偵結起訴。

販毒集團綽號「鍾哥」交付十萬元給二十八歲黃男，指示在水上鄉承租一處偏僻鐵皮屋作為製毒據點；集團綽號「飛哥」則招募曾在柬埔寨學習製造Ｋ他命技術的三十一歲蘇姓男子，蘇男則找來二十五歲黃男、二十二歲蕭男、三十歲陳男擔任製毒幫手。

黃男負責交通、補給等工作，待原料、設備準備就緒後，三月十三日分批搭載蘇男等四人至製毒地點，由蘇男指揮其他三始製造Ｋ他命。製毒期間，蘇男等四人不得使用手機、外出，須將全部原料製作完畢才能離開，由黃男負責補給生活物品。集團直到被警方查獲，已製造完成約一百公斤的Ｋ他命，已被運出並流入市面。

台中市警六分局、海巡署雲林查緝隊接獲情資，組專案小組並報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，四月六日前往鐵皮屋執行搜索，逮捕黃男及製毒蘇男等五人，並查扣Ｋ他命成品及半成品、製毒原料約一千五百七十四餘公斤，以及工具等證物。嘉檢偵結，依違反《毒品危害防制條例》起訴。

由於黃男遭警查獲時還否認犯行，並辯稱不知道蘇男在製毒，後才改口坦承犯行；蘇男被查獲第一時間不願配合告知手機的解鎖號碼，造成其他共犯察覺異狀透過遠端操控刪除手機訊息，使警方無法進一步追查。

檢方對扮演關鍵犯罪角色的黃男、蘇男建請量處適當刑期。