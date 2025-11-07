2兆打造淨零新引擎 學者籲訂特別條例 加速落實減碳目標

COP 30將在巴西舉行，我國則提出2035年目標為較2005年38±2％，台大環工所助理教授劉銘龍呼籲，應制定「2050國家淨零轉型建設特別條例」，打造台灣淨零新引擎，未來十年投入超過兩兆元經費，全面推動國家氣候與能源轉型，強化氣候調適與韌性建設，並導入 AI數位碳管理系統，布局推進零碳和低排放技術開發，包括氫能與先進核能、碳捕捉利用及封存（CCUS）、儲能技術與深度節能等，以及氣候金融與碳資產管理人才培育。

劉銘龍提及，據環境部資料，為達成2035年國家自定貢獻（NDC）減碳目標，再生能源2030年及2035年分別要達到30％ 及36％佔比。惟迄2024年底再生能源佔全國總發電量僅11.7％ 。從七月丹娜絲颱風造成逾12萬片光電板毀損，到近日南部水庫設置水面型光電清洗恐影響水質的質疑，已嚴重影響台灣能源轉型步伐與信心。氣候轉型不能忽略環境正義，建請對太陽光電發展，比照離岸風電開發進行「政策環評」，以減少現今的光電亂象與排山倒海的質疑。

劉銘龍指出，我國碳費今年正式上路，為國家邁向淨零轉型的重要里程碑，雖然碳費制度有侷限，環境部也宣布未來將採碳費與總量管制排放交易「碳定價雙軌制」，以行政管制與市場機制力促減碳，這也是我二年前的政策建議。碳定價是國家邁向淨零的重要政策工具，呼籲環境部要加速提出碳定價雙軌制實施計畫，透過「排碳有價」引導企業進行低碳技術投資與綠色轉型。

劉銘龍強調，城市是減碳的第一線，地方是中央淨零的夥伴。NDC 3.0要減量38±2％，但目前地方政府陸續提出淨零自治條例，多數只有設定2030減量目標，中央應儘快邀地方政府研商，對齊國際提出2035年減碳新目標，結合碳費收入運用補助規劃，才能真正落實推動執行。

環境部7日成立COP 30戰情中心。

劉銘龍最後表示，我國NDC 3.0也將巴黎協定第 6 條國際合作納入，環境部去年公布碳費收費辦法規定使用國外減量額度扣減上限為5％，在此也請環境部儘速訂定國外減量額度認可準則，企業透過國際合作取得的碳權與移轉要能符合「巴黎協定」第6條規範，以協助我國NDC 減量目標達成與促進氣候外交。

